Sweet Vigo O’ Mine

Slash, guitarrista de Guns N’Roses, resumía así en Twitter o seu paso por Vigo despois do concerto en Balaídos: “Magical night in Vigo, Spain! Wonderful crowd having the best time, love it! Thanks for a fantastic evening, gracias!”. Estas palabras foron noticia e a min paréceme estupendo. Pero claro, uns días antes dixo case o mesmo en Madrid e tamén en Tel Aviv.

Supoño que chega un momento en que se volve difícil ser orixinal cando brillas no medio de tanta xente, tantas ovacións e tanta adrenalina. Eu intentaba conciliar o sono pasadas as doce da noite, pero as guitarras da banda e a voz de Axl Rose desafiaban o formigón dos edificios do barrio de Navia. Así que abrín a fiestra, entregueime a November rain e agardei. Había máis fiestras abertas e moitas luces prendidas e lembrei os días de confinamento, cando alguén poñía música e todo o barrio sacaba a cabeza.

Foi curioso escoitalos desde a distancia. Intentei facer memoria da última vez que puxen esa canción, pero pasa coma cos derradeiros bicos: case nunca o consegues. Ao día seguinte, as redes estaban invadidas pola resaca emocional do concerto. Vin moitas fotografías e moitos vídeos. Os meus favoritos son eses que duran tres ou catro segundos, onde a persoa gravou sen querer e non se ve nin se escoita nada pero, por algunha misteriosa razón, acaban sendo colgados igual. Ás veces fállanos o filtro. Unha das noticias que máis me chamou á atención foi que a policía detivo na tarde previa ao concerto na zona de Balaídos a unha persoa que estaba vendendo camisetas falsificadas da banda de rock. As prendas foron incautadas e o representante da marca Guns N’ Roses presentou unha denuncia por un delito contra a propiedade industrial. Vivir dos dereitos de autoría faime especialmente sensible á piratería. Enfádome cando se dá por feito que a cultura ten que ser de balde, oféndome cando me chega a través dun grupo de WhatsApp o pdf dun libro e vivín varias veces a experiencia de que alguén me dese unha novela miña fotocopiada coa intención de que a asinase. Creo que hai algo que non facemos ben, porque aínda existe xente que se ofende cando manifestas publicamente que descargar un libro, unha película ou unha serie de maneira ilegal prexudica profundamente ás persoas creadoras e constitúe unha agresión á cultura.

Pero volvamos a Guns N’ Roses. Horas antes do concerto e da denuncia por un delito contra a propiedade industrial, a banda compartía en Twitter un cartel cos integrantes da banda metamorfoseados en esqueletos arredor do mítico monumento a Verne do artista José Molares. Unha homenaxe fermosa, que pon o foco na relación de Vigo co xenio de Nantes. Mentres a imaxe corría como a pólvora, primeiro a través das redes sociais e despois por grupos de WhatsApp emocionando a tanta xente, eu non paraba de darlle voltas. Porque semella evidente que está creada mediante Intelixencia Artificial, e isto implica o uso de ilustracións preexistentes que circulan pola nube sen o consentimento das persoas que as crearon. Disto é do que se alimentan os programas de IA: dos miles de millóns de imaxes que voan en Internet e que foron creadas por un ser humano. E neste punto a regulación está coxa porque tan só estamos no inicio da revolución. Quizais a que cambie o xeito de concibir o mundo. Cousa que me emociona, pero tamén me mantén alerta.