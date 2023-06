Dilema de los bancos centrales: subir o no los tipos

Mientras la Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo, el pasado día 14, el tipo de interés en una horquilla que va del 5,00 al 5,25 %, el Banco Central Europeo (BCE) sube un cuartillo de punto su tipo de interés que pasa del 3,75 al 4,00 %. Dichos tipos de interés son los que aplican dichos bancos centrales a los demás bancos a los que prestan dinero. La subida o bajada del tipo de interés de los bancos centrales tiene una repercusión inmediata en el precio del dinero que, a su vez, la banca en general cobra a sus clientes. Siendo así, la fijación de los tipos de interés por los bancos centrales es una importante herramienta de la política monetaria y de lucha contra la inflación no deseada.

Ahora bien, esta herramienta no es igual de eficaz según el tipo de inflación de que se trate. Es eficaz para combatir procesos de inflación de demanda. Encarece y reduce la financiación con lo que se contienen y retrasan las inversiones, la venta de bienes de equipo y la adquisición de viviendas. Lo que ahora ocurre es que no estamos ante tensiones inflacionistas de demanda sino de oferta o de costes. Los precios suben por escasez de productos ofertables en el mercado o por el encarecimiento de sus costes: costes energéticos y de otros insumos, pertinaces sequías como las actuales que hacen caer la producción agroindustrial causadas por el cambio climático,

Una inflación como la actual sólo se frena en sus orígenes, no en sus consecuencias, rebajando los impuestos añadidos que se van acumulando en los procesos productivos; mediante una política hidronómica (de economía del agua) de construcción no de reducción de embalses y de transvases que aumenten la fertilidad de las tierras de labor y las dedicadas a la ganadería; de unas relaciones internacionales que propicien la importación de los recursos energéticos, de material primas y de productos semielaborados de los que carecemos, a precios más competitivos; realización de infraestructuras de los suministros de gas y electricidad que necesitan las empresas y las familias, y, en definitiva, la pronta aplicación de medidas preventivas de futuras tensiones de precios. Ahora bien, estas políticas llevan su tiempo, no son coyunturales y requieren de importantes dotaciones presupuestarias de gasto público. Lo que sorprende es que en unos años, hasta ahora, de financiación europea extraordinaria con los fondos Next Generation, la política económica ha ido por detrás y no por delante de los acontecimientos. Las tensiones en los precios se han relajado; pero la inflación subyacente, la que no depende de los precios de la energía ni de los productos de temporada, sigue siendo alta en el caso de España y los precios de los alimentos siguen con tendencia ascendente y, además, persistente. Cuando se dice que la inflación está descendiendo se está faltando a la verdad porque las tensiones en los precios como estas son acumulativas, no tienen marcha atrás, simplemente, en su caso, aumenta menos sobre precios previos altamente encarecidos.

Lo que se quiere significar es que una inflación de estas características no se combate en el corto plazo ni con medidas monetarias de meras subidas de los tipos de interés. La inflación subyacente y los precios de la cesta de la compra lo acreditan. Por otra parte, subidas del tipo de interés poco espaciadas de interés y por encima de 0,25 puntos tienen unos efectos colaterales en el ámbito de las finanzas. El aumento de los tipos de interés devalúa los activos financieros adquiridos antes a tipos de interés muy bajos, cuando el tipo de interés era de 0,00 o próximo a cero. Y estas depreciaciones tienen que provisionarse como perdidas, con la consiguiente contención de los beneficios de la banca y de las demás entidades financieras. La contrapartida a los limitados efectos en los precios de las políticas de los bancos centrales crea inestabilidad en las finanzas mundiales y en las de España como en las de la eurozona. Como prueba, baste citar la quiebra del Silicon Valley Bank, en los Estados Unidos, o la crisis del Credit Suisse, en Europa. En España, grandes bancos han perdido, en el primer trimestre del año, 35.000 millones de euros en depósitos por la escasa retribución de los mismos en un contexto de tensiones inflacionistas que superan ampliamente el 2 % al que se quiere llegar cuando tal objetivo sea posible. En una economía globalizada, la política monetaria de los principales bancos centrales puede llegar incluso a alcanzar a los pequeños ahorradores de nuestro rural gallego donde tan difícil resulta acceder a una oficina bancaria.

Desde el punto de vista de la paridad euro-dólar, la política de la Reserva Federal viene siendo seguida por el BCE con cierto decalaje o desfase en el tiempo. Si sube más el tipo de interés de la Reserva Federal que el del BCE se aprecia el dólar y, a la inversa, se refuerza el valor del euro en la medida en que se acortan distancias con el tipo de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

Todo lo anterior, y algo más, explica la contención en las subidas de los tipos de interés de hace unos días, sin perjuicio de ulteriores aumentos tan moderados como permitan las tensiones inflacionistas venideras. El trade off, o difícil elección, radica en que la política contra la inflación de precios, de eficacia tan limitada en los tiempos que corren, no altere los equilibrios de las finanzas mundiales. Algo parece que hemos aprendido de las crisis de 2008 con origen, como sabemos, en los Estados Unidos de América.

*Exdecano del Colegio de Economistas de Pontevedra. Correspondiente de la Real Academia de Farmacia de Galicia