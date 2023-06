Paul Ryan, el expresidente de la Cámara de Representantes, dijo en CBS que su formación política, el Partido Republicano, tiene que liberarse de la carga que supone Donald Trump. Ryan, quien tuvo que lidiar con el auge del trumpismo cuando estuvo al mando del partido en el Congreso, considera que el expresidente, además de estar asediado por diversos procesos judiciales (enfatiza que el caso de los documentos clasificados presenta una mayor gravedad, pero recuerda que Trump es capaz de politizarlo todo con mucha destreza), ha sido el máximo responsable de las derrotas recientes, debido, sobre todo, al trasvase de votos que se produjo en las zonas residenciales (nichos republicanos que, con Trump, dejaron de apoyar a este partido). Y pone como ejemplo al estado de Wisconsin, el cual, según Ryan, Trump ya no podrá recuperar (Hillary Clinton lo perdió en 2016 pero volvió a ser azul con Joe Biden en 2020). “Esas personas no votarán por él jamás”.

Este es un análisis político realizado desde un punto de vista pragmático y enfocado, especialmente, en las campañas electorales. De este modo, Ryan propone que los republicanos, sí, abandonen a Trump, quien, en algunos territorios, se ha convertido en un personaje radioactivo, pero manteniendo el componente ideológico/emocional (y la rentabilidad electoral) que introdujo el trumpismo en la política actual (Ryan dijo que cuenta con el movimiento MAGA en esta posible coalición), y centrarse, de cara a las elecciones, en el tema de la elegibilidad. Seamos prácticos, insinúa Ryan, si queremos ganar, habrá que recurrir a otros candidatos, porque este ahora no nos sirve. Abandonemos al líder y quedémonos con sus desorientados y furiosos seguidores. Ya.

"En la derecha siempre han convivido varias sensibilidades encontradas, a veces totalmente incompatibles"

Las explicaciones de Ryan, quien ahora dice sentirse con menos presión para hablar con libertad (su escaño no está en juego) ilustran muy bien el secuestro al que está sometido el Partido Republicano. Precisamente porque él, ahora, sí puede hablar con libertad, pero sigue sin poder eludir las concesiones al movimiento del hombre que, según él mismo manifestó en su momento (y que condujo a su dimisión como presidente de la Cámara de Representantes), es “inmoral” y no tiene las virtudes necesarias para ser presidente. Ryan quiere salvar al Partido Republicano a toda costa. Recuerda, y no le falta razón, que en la derecha siempre han convivido varias sensibilidades encontradas, a veces totalmente incompatibles, y, a través de esta perspectiva fusionista, parece que pretende recuperar la filosofía que Frank Meyer puso de moda durante los años cincuenta del siglo pasado en los círculos de poder de la derecha estadounidense. Aunque, en esta ocasión, en vez de unir a tradicionalistas y libertarios, se han de aliar los populistas/nativistas (y toda clase de aficionados a los bulos y a las teorías de la conspiración) y a los conservadores clásicos y antipopulistas, pese a que muchos de estos últimos, como Ryan, ya han abandonado la política.

Ryan pretende también salvar así su conciencia (y la de los republicanos) eliminando el síntoma (el hombre) sin ocuparse de la enfermedad (las ideas, la retórica). Chris Christie, sin embargo, otro de los candidatos republicanos (el que menos apoyo tiene en este momento) ha optado por decirle a los suyos la verdad sobre Trump (que perdió las elecciones, que sus problemas con la justicia no son simples operaciones políticas orquestadas por los demócratas, etc.). Esta sí que es una estrategia innovadora. Recurrir a los hechos y al sentido común. Quizás no sirve de nada. Pero al menos los votantes tienen la opción de recibir otro mensaje distinto. Es que Ryan, para impedir la victoria de los demócratas, quiere fusionar dos almas, incluso a riesgo, ay, de quedarse sin la suya.