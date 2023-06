La denominación “Partido Comunista” no debe de agradar mucho a la dirección del partido porque desde hace tiempo se ha convertido lo del nombre en una formación “camaleónica”: lo cambian para ir adaptándolo en cada caso a la opción que consideran más ventajosa. Por recordar solamente los últimos apelativos que ha utilizado: Izquierda Unida, Unidas Podemos y ahora Sumar. Cualquier denominación parece que les sirve, con tal de ocultar la originaria que es la que describe lo que son desde siempre y que todos entendemos: “un partido comunista”.

Al presentar su formación política, Yolanda Díaz, su lideresa, dijo que suponía un “pacto para la esperanza”, ya que 16 partidos de la izquierda radical habían firmado un acuerdo de coalición para presentarse juntos a las elecciones del próximo 23 de julio. Añadió: “Hoy es un día muy importante para la gente de nuestro país” porque “España quería que nos diésemos la mano”.

Tras esta noticia supuestamente tranquilizadora, la lideresa añadió: “No le voy a pedir a nadie que nos vote con miedo. Les pido que nos voten con esperanza. Estas elecciones no van de los pasados cuatro años, van de los próximos ocho, del futuro del país, de nuestros hijos y de nuestras hijas”. Y concluyó que Sumar va “a la cosa pública para hacer felices a las personas”.

"¿No están reconociendo que es su verdadera ideología totalitaria la que “da miedo” y que hay que enmascararla con palabras? "

Para que no se interprete mi silencio como aquiescencia, me veo en la obligación de comentar estas afirmaciones de la sedosa comunista de Chanel. Comienza diciendo: “No le voy a pedir a nadie que nos vote con miedo”. Pero ¿por qué les votarían con miedo si no fuera porque defienden la dictadura? ¿No será porque, en lugar de dar la cara poniendo al descubierto lo que son, cambian una y otra vez de nombre a ver si logran despistar a los votantes para que no caigan en la cuenta de que los dirigentes de Sumar son tan “comunistas” como los de Cuba, China o Corea del Norte? Al comparecer cada vez con un nuevo nombre ¿no están reconociendo que es su verdadera ideología totalitaria la que “da miedo” y que hay que enmascararla con palabras?

Añade la lideresa de Sumar que “les pide a los votantes” que les voten “con esperanza”. Pero visto lo sucedido con los cubanos, chinos, nicaragüenses, y coreanos del norte ¿podrían votar nuestros ciudadanos con la esperanza de que no nos restringirían la libertad?

La sorpresa es mayúscula cuando dice que “estas elecciones no van de los pasados cuatro años, van de los próximos ocho, del futuro del país, de nuestros hijos y de nuestras hijas”. Pero ¡cómo no van a ir de los pasados cuatro años si ha sido vicepresidenta del gobierno! ¡Es que se ha olvidado de que el artículo 108 de la Constitución prevé que el gobierno (todos sus miembros y por tanto ella también) responde solidariamente de su gestión política! ¿Cómo es posible que nos pida que no tengamos en cuenta lo que hizo en el gobierno durante la legislatura finalizada y que votemos a Sumar teniendo en cuenta el futuro de España y el de nuestros hijos? Justamente porque sabemos que su modelo de país es el “comunista” no podemos permitir que nuestros votos le ayuden a secuestrar para siempre la libertad de las generaciones futuras.

Y es que conviene que no nos olvidemos de que una cosa es la persona y otra muy distinta los personajes que representa. John Wayne hizo 153 películas y tiene el récord de ser el actor con mayor número de papeles protagonistas en la historia del cine: 142 personajes principales. Pero él nunca dejó de ser quien era, los que iban cambiando eran los personajes que representaba: Sean Thornton, en El hombre tranquilo; Ethan Edwards en Centauros del desierto; Ethan Edwards en Río Bravo; o Tom Doniphon en El hombre que mató a Liberty Balance. Pero todos ellos fueron una única y misma persona: el actor John Wayne.

Pues bien, al igual que el John Wayne actor, la lideresa nunca ha dejado de ser ella misma: una abogada laboralista que trató siempre de llevar a las instituciones los postulados marxistas, que en lo único que cambió fue en que antes era morena y con vaqueros y ahora rubia y con traje de presidenciable (Luis Ventoso dixit). Los que cambiaron fueron los partidos con los que se presentó a las elecciones: en 2003 concejal de IU; también con IU se presentó a dos elecciones autonómicas en Galicia (2005 y 2009) pero se quedó sin escaño autonómico; en 2012 volvió a concurrir al Parlamento de Galicia, pero esta vez en la coalición Alternativa Galega de Esquerda (AGE), junto a Equo y la Anova. En 2015, se alió con el Podemos de Pablo Iglesias; en 2019 bajo la marca En Marea, que aglutinaba a Equo y Espacio Ecosocialista Gallego, además de a IU, los ‘morados’ y la citada Anova. Hace cuatro años obtuvo su escaño con IU por Pontevedra y ese mismo año abandonó IU –que no el PCE– y empezó a labrarse su futuro desde Podemos, aunque ahora aparece con Sumar.

Sucede con la lideresa, lo mismo que con las recetas de cocina. En Alicante, hay un restaurante que despacha más de 300 platos de arroz. Pues bien, aunque cambien las recetas, el arroz sigue siendo la base de todos esos platos de arroz. La lideresa de Sumar ha cambiado de aspecto y de formación política numerosas veces, pero nunca ha dejado de ser ella misma y estar afiliada al partido comunista. Conviene tenerlo en cuenta.