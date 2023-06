¿Y el Senado...?

Desde el respeto para las personas, pero con disconformidad hacia los modos de proponer –casi todos los partidos utilizan el mismo: designarlos a dedo y, en un alto porcentaje, para agradecer los servicios prestados o compensar al que ha perdido otro cargo más o menos importante–, no sólo es legítimo preguntar para qué sirve el Senado y, además, obligado para que lo conozca la gente del común. Que contempla con asombro cómo los políticos vienen y van, pero en su gran mayoría nunca pierden con el cambio: muchos de ellos se benefician a costa del contribuyente. Y, como ya se ha dicho y se puede comprobar fácilmente, sin criterio de auténtico servicio público.

No es de extrañar, pues, ni la pregunta ni la opinión que seguramente daría en su respuesta un buen número de ciudadanos: como mínimo, “para nada útil”, probablemente otra parte, “a modo de retiro para quien ya no es necesario en el partido que sea” y hasta otras, más duras, que no merece la pena repetir. Pero que a quienes los presentan no les preocupa demasiado, al menos no tanto como las críticas a las candidaturas al Congreso, Cámara “baja”, que sin embargo acoge a los legisladores, claves en el Estado de Derecho, y además la tarea de elegir al presidente del Gobierno. La otra Cámara, la “alta”, el Senado, estaba prevista como “cámara de las Autonomías”, pero tiene poco de eso.

La realidad es que se ha convertido en una institución de segunda lectura, algo diferente a lo previsto, que de haberse cumplido habría ahorrado buena parte de los problemas actuales y sobre todo, reducido la urgencia de reformar una Ley Electoral del todo desfasada. Siempre desde el punto de vista personal, a día de hoy la institución apenas tiene capacidad de decisión acerca de asuntos de cierto relieve, con la excepción de la ya famosa aplicación del artículo 155, que precisamente se refiere a la posibilidad de que las Comunidades Autónomas infrinjan la Constitución. También le competen los Presupuestos, pero las objeciones que pueden plantear el Senado vuelven al Congreso, que a su vez, tras analizar la discrepancia, tiene la última palabra.

(En este punto conviene recordar algo que quizá esté olvidado. Manuel Fraga, como presidente de la Xunta, planteó dos iniciativas: convertir el Senado en una auténtica Cámara autonómica y, segunda, integrar en los asuntos de la UE a las Autonomías cuando los temas a tratar les afectaran directamente. Las dos fueron a un congreso del PP celebrado en Madrid y, defendidas por el entonces conselleiro Palmou, fueron sorprendentemente rechazas. La de llevar a Europa los asuntos de las comunidades, con representantes presentes, fue después aplicada por el gobierno de Zapatero. Obviamente, la reforma del Senado ni se tocó. No convenía a los dos partidos mayoritarios).

En todo caso, la devaluación del Senado es responsabilidad de los partidos que, además, ignoran el espíritu de la Constitución y el deseo de sus padres redactores para que fuese un instrumento para resolver la coordinación y problemas de la nueva organización territorial de España. Lejos de eso, ahora mismo, visto el modo en que se propone a sus elegibles, causa bochorno, además de indignación entre los pocos ciudadanos que siguen sus sesiones –salvo los debates, descompensados, entre el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición–. Y también la de los senadores que se han caracterizado por trabajar y dignificar un papel que les hace “excelentísimos/as” de por vida, además de otros privilegios. Es cierto que hoy, su definición más conocida es la de “cementerio de elefantes”, con todo respeto para sus señorías. Suena duro, pero en algo se parecen. Por eso la pregunta de para qué sirve necesita respuesta.