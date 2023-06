Medicina en galego

Sen dúbida –toda vez que xa deron cumprida conta os diferentes medios nos pasados días; e, desde logo, as páxinas deste xornal decano–, coido que han de ser bastantes/moitos aqueles de entre Vdes., sempre moi amables lectores, que xa teñan coñecemento da venturosa novidade: en todo caso, velaí que, desde esoutras planas de “Murguía. Revista Galega de Historia”, dirixida con acerto por Uxío-Breogán Diéguez, os profesores Ricardo Pichel (Udade. Alcalá/ILG) e Rodrigo Pousa (Udade. De Vigo) veñen de amosar o que, até o momento presente, devén como o primeiro documento de carácter médico (non referido ao ámbito dos animais), axeitado en forma de receita, redactado en idioma galego. Estamos a falar, daquela, da “Receuta da meliza” (ou da melisa, zugamel, nébeda… unha herba medicinal empregada en Europa desde a Idade Media), descuberta polos dous investigadores citados no Arquivo da Real Chancelaría de Valladolid, e datada no 2 de abril de 1447: unha terapia medieval, pois, pensada para alguén que padecía de problemas gastrointestinais.

O Pergamiño Vindel, nin que dicir ten. Pero tamén o Cancioneiro da Ajuda, o da Biblioteca Nacional, esoutro da Vaticana…, asemade os catro códices a conteren as Cantigas de Santa María... Con certeza que o noso lirismo trobadoresco vai para alén dos ámbitos académicos e que forma parte xa, felizmente, do imaxinario colectivo dos nosos concidadáns e concidadás, velaí os versos inesquecibles de Martín Codax e Meendinho: “Ondas do mar de Vigo,/se vistes meu amigo,/e,ai Deus!, se verrá cedo.” “Seríam’eu na ermida de San Simión/e cercáronmi as ondas que grandes son./Eu atendend’o amig’! E verrá?”. Coido que se cadra resulte un pouco menos doado, porén, axeitar a listaxe dos textos en prosa: a Crónica Troiana, O Livro de Tristán, os Miragres de Santiago… Así e todo, e especialmente nas xeracións máis novas –que tiveron/teñen acceso a tal coñecemento durante a súa etapa escolar–, tamén han de ser bastantes os/as que poderían indicar sequera unha breve relación dos mesmos. En fin, termos constancia de que se vén escribindo –e falando, claro é– en idioma galego desde a Idade Media, constitúe nos nosos días un saber básico.

Mais unha lingua non é apenas vehículo para a expresión literaria. Unha lingua conforma de certo unha ferramenta de comunicación; unha lingua rexistra o devir vital dunha comunidade.

Hai xa algunhas semanas, e desde este mesmo espazo, compuxemos unha crónica arredor da verdadeira extensión, antigüidade entre nós desa (suposta) “lengua común” que, contra toda evidencia e memoria, están a intentar vender agora mesmo desde determinados sectores do centralismo español máis reseso. Trátase dunha distorsión da historia que pretende facer acreditar a tutti quanti que, en realidade, o emprego do castelán xa era algo natural en Galiza por volta do século XIV, aí é nada!, e por iso a “lexitimidade” dos “Sangenjo” “Rianjo” e compañía. O que é máis: instalados no delirio, non faltan aínda aqueles que admitan ao cabo a presenza do noso idioma no eido literario pero que consideren imposible e/ou inexistente a súa comparecencia noutros ámbitos do devir cotián.

“Puídose escribir no pasado –e pódese escribir nos días–en galego sobre calquera temática”

Pois ben; a “receuta da meliza” vén sumarse agora a outro amplo coxunto de certificados que acreditan cumpridamente o emprego do galego no eido da historia así como nesoutros de carácter xurídico, empresarial, didáctico, ordenanzas gremiais…: moi contundentes probas, ao cabo, de que, xustamente nesa mesma etapa –fins da Idade Media–, o noso idioma estaba a atinxir unha plena normalidade en todos os ámbitos da vida diaria. A Xeral Historia, a Crónica Galega de 1404, a Crónica de Santa María de Iria… mas así mesmo o Livro da Teença de Orreo, as diferentes traducións das Partidas de Afonso X, o Foro Real, as Flores de Dereito…, e de novo no territorio da medicina –máis en concreto, da medicina dirixida aos animais–, velaí o Tratado de Albeitaría, tradución a partir da obra “De medicaminibus equorum” de Jordanus Ruffus de Calabria, intendente que foi dos cabalos do emperador Frederico II.

Puídose –e así se concretou, en efecto– escribir de calquera temática en galego. Pode (e débese) escribir de todo no noso idioma nos días presentes. A “Receuta da meliza” constitúe un testemuño veraz de tal proceder. Parabéns aos profesores Pichel e Pousa pola súa magnífica descuberta.