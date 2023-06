Hai tempo que por vontade propia, máis que nada por cuestión de saúde mental, deixei de ver e escoitar, o de comprender o que estaban a dicir en cada programa recoñezo que me resultaba moi difícil, por non dicir imposible no medio do galiñeiro que supón que cada quen intente sobresaír por riba dos demais, non pola forza da razón e os seus propios argumentos como ten que ser unha conversa medianamente intelixente, senón por quen fala máis alto. Pois dígolles que deixei de compartir este triste espectáculo que leva por titulo Al rojo vivo, xa saben na Sexta, que máis me parecía unha feira de vaidades que un programa de información e entretemento. Falo deste como de calquera outro dos que abondan en varias cadeas de televisión, por suposto.

Ao final cheguei á conclusión de que non se trata de informar, máis ben de opinar e transmitir unha opinión e uns intereses de grupo ou persoais, que tanto ten, competindo contra vento e marea entre si por ver cal destes tertulianos, que curiosamente sonche expertos en todo, que mira que é difícil saber de cantos temas se tratan cada día durante horas neste plató de televisión, competindo, repito, por ver quen a ten máis longa e afiada, a lingua, digo.

Tan so un exemplo do que lles digo, a modo de anécdota. En días pasados, varios destes ilustres do mundo mundial pasaron un día si e outro tamén intentando convencernos da seguridade de que Podemos non ía integrarse neste batiburrillo de Sumar, porque naturalmente, faltaría máis, eles, os tertulianos que tal afirmación defendían no fragor da batalla, tiñan información privilexiada e de primeira man da que o resto dos mortais non desfrutamos, de que así ía ser, e cada unha das dúas formacións políticas concorrerían ao 23-X por separado.

Curiosamente, a realidade co paso do tempo é moi túzara e case que sempre se empeña en desmentir estas fundadas opinións, que vehementemente verten os nosos benqueridos tertulianos diante das cámaras quedando as máis das veces co cu ao aire. Pero aínda resulta máis abraiante que no programa seguinte manteñan, co mesmo espírito, alegres’ e dicharacheiros, que xa o dicían eles, e que tal e como profetizaron bla, bla, bla...

Pois nada, colegas, xa saben aquelo de sostela e non emendala, tertulianos do mundo mundial ao poder.