La de la aparente retirada de la política –al menos local y provincial– del señor Baltar (hijo), hasta ahora presidente de la Diputación y del PP de Ourense, no es un noticia más de las muchas que proporciona la política gallega. Porque, al menos desde una opinión personal, pone fin –ojalá que definitiva–. a una forma de aplicar a la res pública. Una visión y un ejercicio que convertía el oficio en un sistema personalista que, apoyado en mayorías absolutas surgidas el clientelismo –que bastantes llamaron, no sin razón, caciquismo– definieron un método que admitía formas distintas, pero no muy diferentes, de gestionar todo tipo de intereses, especialmente en la Galicia interior pero que llegó a extenderse, pero menos, hasta las ciudades.

Esa política era especialmente eficaz en el interior, desde los “influyentes” –que lo eran de verdad en a asuntos relacionados con la vida misma– y no esa especie de mamarrachada que, con apodo parecido, pero a la inglesa, campan a día de hoy por los predios televisivos. En determinadas comarcas gallegas, donde, por ejemplo, algunos curas tenían mucha más capacidad de maniobra que en los obispados y, ya ni se diga, en el Vaticano, que quedaba aún más lejos que ahora. El antiguo sistema, que no conviene despreciar porque, nacido entre la derecha más montuna, se actualizó rápidamente entre los auto/titulados “progresistas” –y quien lo dude que recuerde que llegó a determinar Gobiernos–. (Con don Manuel Fraga, por ejemplo, en la Presidencia de la Xunta, hubo quien habló de un “PP confederal” de las cuatro provincias, con sus respectivos barones que ejercían tanto poder como el propio “don Manuel”. que en varias ocasiones hubo de sofocar motines y que llegó a presentarse a una quinta elección, como dijo en FARO DE VIGO, para evitar “un estallido”. Desaparecidos Cacharro Pardo en Lugo y José Cuiña en Pontevedra, y en un segundo plano dirigente el coruñés señor Romay, todos ellos “barones” –adaptación a la modernidad, aunque parezca apodo medieval del antiguo apodo– sólo queda quien ahora se retira en apariencia, quizá para representar a Galicia por la vía autonómica, en el Senado, parece el fin del sistema.) En todo caso puede verse como una batalla del presidente Rueda, que corrige así un error del anterior. Se va a analizar de diferentes modos y puntos de vista. Probablemente se equivocarán todos, porque Ourense ha sido, y es en verdad, lo que en su día escribió don Carlos Mella –escuela de políticos “que aprenden a escuchar cómo crece la hierba”– pero de lo que no cabe duda es de que quizá sea algo más que el fin del sistema: de una era. Que tuvo sus anécdotas –Baltar padre declaró aquí, en FARO, que era un “cacique bó”– pero que ha retrasado, la modernización del país. Y eso hay que apuntarlo, guste o no al actual presidente del PP, señor Rueda. Que hubo de hacer un papel desagradable en la “sucesión de los Baltares”, cuando don José Luis designó a su hijo “sucesor” y el entonces vicepresideente pareció apadrinar a otro en nombre del señor Feijóo. Hoy, cada cosa está en su sitio. Visto todo lo visto, muchos observadores volverán a insistir en la probabilidad de un adelanto electoral en función de los resultados del 23–J y, acaso, otra vez en acuerdo con el PNV, atento a la subida electoral de Bildu en Euskadi y también en función de lo que pase en julio. Es posible que tengan razón pero, a estas alturas, aquí el más tonto hace relojes, y es tal el triunfalismo que se desprende en todos los PP de la Península que quizá algunos estén perdiendo el oremus y crean que la gente del común no sabe distinguir. Y olviden que no es el primero que muere de éxito y que, como dijo el señor Rubalcaba en su momento, “España” –y Galicia– “entierran muy bien”.