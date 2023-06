A ver, gurús, y demás habitantes del oráculo. Dice Anacleto que O Noso Ex ha llevado a la lista del Congreso por Madrid, en la que como número dos va una dama gallega que logró acta con Ciudadanos en su tierra natal la otra vez, como número dos al Congreso. No hay muchos que lo entiendan, pero el agente dice que así cumple la promesa que le hizo a los C´s que se le unieran, Y Rivera de la Cruz fue “despreciada” por Isabel III, aunque formó parte de su gobierno. Ojito...

Aparte de esos “detalles”, que dicen nada gustan a Ayuso ni a su consejero áulico –M.A.R., ya sabéis–, los albertinos, como los marianistas, han hecho pleno. Entre los segundos, repartidos por los huecos de toda Espalña, aparece Pilar Rojo, al Senado ¡por Albacete...!, y la gran mayoría del equipo de Rajuá, incluyendo a su posible ministra de Trabajo, Fátima Báñez, y quizá para Economía un poncio hoy institucional. ¡Ah...! Y varios de los de Aznar también tienen billete. Uyuyuy...

(Antes de que se olvide el recado, avecilla advierte que las negociaciones que naturalmente, no existen: jé–, entre PSOE y PP para arreglar lo de Ourense, o acaban hoy o no hay tu tía, porque mañana sábado tienen que estar constituidos los Ayuntamientos. Suena Pepe Rodríguez para volver al sillón, y a nivel diputacional, alguien Menor; así se apellida el alcalde de Pereiro. Como dijo el pájaro, con la prisión provincial muy cerca. Por si ha de ir de visita. ¿Eh...?)

En todo caso, será alguien que obtenga el nihil obstat del presidente del PPdeG, que se llama Alfonso y cada día rueda mejor, y al que conocen los alcaldes exbaltarianos en su mayoría, que le han asegurado una transición tranquila y que no se preocupe por los votos. Y hablando de allí, otro dato de buena fuente, que no es de nombres: sabed que no hay orden alguna de licencias a la milicia, por si acaso O Nene sigue siendo presidente PProvincial más tiempo ¿Capisci...?