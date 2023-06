Tivemos ocasión de mirar a mesma versión dobrada en castelán de Captains Courageous (Victor Fleming, 1937) que nos fascinara sendo rapaces. O film foi construído sobre unha novela homónima de Rudyard Kipling que saiu á luz en 1899. No cine e no relato descríbese o proceso de reeducación, mediante o traballo manual, do fillo dun magnate norteamericano.

Acórdanme entre intérpretes e personaxes que o paso dos anos non me borrou da memoria: Lionel Barrymore, coa súa voz soberbia, no rol de capitán de pesca; Mickey Rooney cando aínda era un mociño auténtico; Spencer Tracy como mariñeiro portugués (da Madeira) en funcións de educador humanista; Freddie Bartholomew, enfín, de estrela infantil que irradia verismo dramático.

Victor Fleming non nos deixa esquecer que a película ten como escenario central as pescarías de bacallau nos grandes bancos do Atlántico norteamericano. O relato cobra dimensión documentalista que pode ilustrar ben a historia social dos alimentos no que se refire á pesca masiva. Aprendemos, na fita, a limpar o bacallau, deixándoo sen magas nin cabeza, e máis a preparar o peixe pequeno para encarnada, e a cebar nos catueiros ou anzois para grandes pezas.

Un catálogo de posibilidades de manobra naval despréganse perante o espectador: desde a ciavoga mínima que, nun caiuco auxiliar, executa o portugués Manuel de xeito distraído mentres fala co neno rico, até a imaxe deste rompendo os brazos nun vogar ao límite das súas forzas. En intres deste film, trasparece de lonxe a potencia de Victor Hugo n’ Os traballadores do mar. As goletas do bacallau sucan, con beleza insigne, o mar maino de Terranova ou o combaten valentemente cando “rualla agre coma un porco”, por falalo en verbas poéticas de Bernardino Graña.

Os planos do veleiro protagonista, o We’re Here, acadan o cumio da cinematografía náutica nesta goleta que se cingue en bolina estremada, e o espectador inocente chega a temer que o veleiro non vaia capotar con toda a xente en cuberta e na manobra. Moitos encadres de barcos foron inspirados polos belos debuxos de I.W.Taber que acompañan o libro de Kipling desde a primeira edición.

Para min, a película Capitanes intrépidos contén, por riba de todo, un misterio que Suso López, erudito galeguista, detectou, sen dar resolto, hai máis de setenta anos. Por que o mariñeiro portugués Manuel canta, en partes substanciais da metraxe, unha canción cuxa melodía coincide en todo coa música galega tradicional da “ribeirana”, e por que el se acompaña dunha zanfona idéntica ás que Faustino Santalices fixo renacer en Galicia?