Empezaron juntas en Párvulos de las Jesuitinas, juntas estuvieron hasta 8º de EGB y ahora se reencontraron medio siglo después tras ardua labor de búsqueda de Belén Cabezas y Trini Domenec, peinando canas y cada una con una historia personal entonces inimaginable. Hubo mucho buen humor, quien se vistió de monja, proyección de fotos de aquellas aulas que ellas poblaron de niñas, otras de cuando las llevaron a visitar al Papa... La comida fue en Lola&Cía y todas salieron encantadas de verse tan hermosas.

Lleno en el Club FARO con Juan José Millás: ¡hay esperanza!

¡Qué esperanza da haber visto tan lleno el Salón de Actos del museo Marco en la charla del Club Faro con Juan José Millás! El periodista Rafa Valero presentó a este paladín de las letras que afirmó que leer es un acto revolucionario y con razón. Dijo hace mucho tiempo Carmen Martín Gaite que la adicción apasionada a la lectura va cayendo cada día más en desuso relegando a sus fieles a la condición de náufragos y tenía también razón porque se lee de milagro. La cultura audiovisual quiere ocuparlo todo y no dejar ningún espacio sin imágenes ni ruidos por donde pueda colarse el pensamiento y la reflexión que da la lectura. Por eso da alegría y esperanza ver a tantos vigueses lectores llenando ese auditorio con Juanjo Millás en escena.

Desayuno en la Cultural Brunch

Desayuné en La Cultural Brunch el otro día con José Figueredo. Este restaurante sito en Areal 40, en el que Jesús recrea la extendida cultura de brunch de Europa y que estaba lleno a las 12, me sorprendió por la novedad de sus propuestas (riquísimos bagels salados, impresionantes y golosas tortitas... con inesperados zumos naturales), tan seductoras como para que cuando salimos de allí a la una ya no necesitamos comer más hasta la cena. Figueredo es un tipo interesante y cordial, que yo conozco hace muchos años como autor de no pocas iniciativas empresariales en la hostelería viguesa ya desde el Public Samil de los años 80 o la primera hamburguesería de la ciudad. Es, aparte de empresario (dice él que en edad de delegar en su gente de confianza tras muchos años de lucha) un tipo tocado por la sensibilidad cultural y entre temas de ese orden y de recursos a nuestra memoria común de Vigo transcurrió nuestro feliz desayuno.

¿Bodente? Sí, en Playa América

Me llamó Luis Alcántara, el hijo de mis queridos María y Luis (que se nos fue) para comunicarme que ya está en su tierra de la mano del grupo vigués Cornerhut, en ese establecimiento de Playa América que inauguraron ayer. El Bodente, que así se llama, es según me contó una nueva idea nacida en Madrid y desarrollada aquí para que los playeros y veraneantes puedan disfrutar de bocatas, burgers y ensaladas en una zona, y en la otra degustar en su taberna de embutidos y tapas acompañadas de una buena cerveza o vino. Todo ello es el trabajo de un equipo en el que junto a Luis y Toni Cores, están Pablo, las Anas...

Alcántara, 8 años en Fórmula 1

Siempre hablé aquí del padre, Luis Alcántara (que se nos fue), porque su brillo daba sobradas razones para ello, pero ahora ha vuelto tras nueve años de Barcelona su hijo, de igual nombre y apellido y que antes cité. Este Luis que por morriña ha vuelto a sus raíces, dejó Vigo con 19 años y pasó estos últimos nueve trabajando en el catering de la Moto GP y Fórmula 1 en todo el mundo. O sea los que daban de comer y beber a los VIP de ese mundo motero y automovilístico. Nada menos que 28 países ha recorrido con esa experiencia a sus 28 años pero siempre pensó en volver a Vigo cuando tuviera una oferta de trabajo que lo motivase. Esa fue la del Bodente.