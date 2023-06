Rueda pone su sello en esta Xunta ...¿y en la próxima ?

El primero Gobierno con que Alfonso Rueda se estrenó como presidente de la Xunta era heredado. Lo recibía de Alberto Núñez Feijóo, incluido la propuesta de nombrar a Diego Calvo conselleiro, que fue la única novedad del primer Gabinete de Rueda. El Ejecutivo que anunció el martes por la noche ya empieza a tener el sello del nuevo líder del PPdeG y también ofrece pistas de futuro.

Con la marcha de Francisco Conde y Rosa Quintana al Congreso por decisión de Feijóo, Rueda decide no tirar del escalafón de las consellerías de Economía e Mar, algo muy propio de su antiguo jefe, y opta por resituar a María Jesús Lorenzana, hasta ahora conselleira de Emprego, como titular de Economía, y al frente de Mar se lleva al alcalde de Cervo, Alfonso Villares. De paso, para no dejar a Diego Calvo como único vicepresidente promociona a Ángeles Vázquez como vicepresidenta segunda, y Calvo asciende a vicepresidente primero, puesto que antes ocupaba Conde. La vacante que deja Lorenzana la cubre Elena Rivo, la vicerrectora del campus de Ourense.

Los conselleiros promocionados y los recién llegados a San Caetano, salvo error mayúsculo por su parte, tienen más asegurada su permanencia en un futuro gabinete que el resto de conselleiros, si Rueda logra su primera mayoría absoluta. No asciendes a Ángeles Vázquez y la conviertes en la primera vicepresidenta autonómica de la Xunta en la historia para unos meses después darle la carta de despido, ¿no? ¿O no dejas a Cervo sin su alcalde para luego nombrar otro conselleiro de Pesca? ¿O no pides a una vicerrectora de la UVigo que deje el cargo para cubrir una vacante temporal? Y lo mismo con Diego Calvo y Lorenzana.

No significa que el resto de conselleiros no pueda repetir, si Rueda sigue al frente de la Xunta, pero hay un grupo de cinco que saben que tiene el horizonte más despejado, si luego los gallegos responden en las urnas.

Así que Rueda con los movimientos realizados ha imprimido su sello a la Xunta de hoy, pero también a la próxima, si la hay, y en el PPdeG confían en que la habrá, si las encuestas no son desmentidas por los electores y el 23-J Alberto Núñez Feijóo gana los comicios generales.

En el estilo Rueda ha llamado la atención que haya rebajado el departamento de Economía a Consellería, mientras que con Francisco Conde era Vicepresidencia. Y haya promocionado, al contrario, al rango de Vicepresidencia a la Consellería de Medio Ambiente. Lo habitual en un Gobierno es que haya una vicepresidencia política y una económica, con las que los presidentes subrayan sus prioridades. Extraña no conceder esa relevancia a la política económica, sobre todo en momentos de incertidumbre y en plena transformación del modelo productivo de la comunidad. Desde la Xunta lo explican como un reconocimiento a Ángeles Vázquez por su “buen trabajo” con leyes claves en el desarrollo socioeconómico de Galicia como la Lei de Recursos Naturais.

Con la elección de dos nuevos conselleiros, Elena Rivo y Alfonso Villares, Rueda también se expone más. Ya no podrá excusarse, ante posibles errores, argumentando que eran conselleiros de Feijóo. Si acierta o fracasa con la designación, el éxito o el revés solo a él serán imputables.

Las dos primeras elecciones de Rueda para su Gobierno son dos novatos en la política autonómica. La mayor experiencia de Elena Rivo en la política fue cuatro años como concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Ourense con Manuel Cabezas como alcalde. Su perfil fue muy técnico. Ahora será la titular de Promoción do Emprego. Y para Mar, la apuesta ha sido Alfonso Villares, veterinario y alcalde de Cervo, un municipio de cuatro mil habitantes en la costa lucense. Dirigentes populares reconocían ayer su sorpresa por los dos nombramientos y en el caso de Villares destacaban la sintonía personal con Rueda.

También asombró el calado de la reforma, eran muchos los que en el PPdeG daban por hecho que Rueda sólo acometería retoques para cubrir las vacantes, sobre todo porque en el partido está abierto el debate sobre si sería bueno adelantar las elecciones a octubre, en el caso de que Feijóo logre un resultado contundente en julio. ¿Ha adelantado los cambios de la próxima legislatura o es que piensa agotar y esperar a 2024 para llamar a los gallegos a las urnas? Habrá que esperar.

Y sin saber todavía la implicación de Rueda en la marcha de Manuel Baltar de la Diputación de Ourense, la renuncia histórica, ansiada en su momento por Alberto Núñez Feijóo, se ha rubricado en la etapa de Rueda, el mismo que siendo secretario xeral del PPdeG envió sin éxito a Juan Manuel Jiménez Morán, entonces alcalde de Verín, a disputar el control del PP de Ourense a la familia Baltar. Ni el PP ni el PPdeG querían que Baltar hijo heredase la dirección provincial. Rueda hubo de aguardar trece años para lograr su objetivo.