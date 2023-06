Muy seguros deben estar en la sede estatal del PP de su victoria cuando no sólo impulsan –o al menos aceptan– los pactos con Vox en una Comunidad emblemática para derechas e izquierdas –aparte de para de los inversores– y contra la aparente intención primera de retrasarlos hasta después del 23-J. Y, además, para permitirse el “lujo” de prescindir en la Xunta y el Parlamento de Galicia –para enviarlos al Congreso– de tres de sus mejores y más eficaces perfiles como son don Francisco Conde, la señora Quintana y don Pedro Puy. Habrá que ver cómo lo explican si por esos azares que a veces suceden al final fallan los pronósticos y una parte de los efectos dañinos los paga esta tierra.

Una primera observación es que, si se repite la prioridad de la aritmética sobre la política y en julio aparece otra vez el “Frankenstein”, habrá problemas en las siguientes, que son las elecciones gallegas. Es poco probable, al decir de las encuestas, pero puede ocurrir precisamente por estos traslados –hay quien los llama “jueguecitos”– poco menos que forzosos de una parte del mejor talento que tiene aquí el centroderecha para reforzar el aparato central. Desde dentro de los partidos, especialmente desde las cúpulas, se tiene por algo normal, sobre todo en lo que corresponde a la magnitud del desafío que se afronta, pero deja daños colaterales. La mayoría negativos.

Ese es el riesgo que corre, al menos desde una opinión personal, el señor presidente de la Xunta: que los cambios en su gobierno, que poco antes había negado, se hayan producido al borde del límite de tiempo para presentar las listas electorales –que ya habían planteado discusiones por la evidente parcialidad en algunas incorporaciones y, sobre todo, en las exclusiones–, un escenario que debilita al Gobierno gallego y al Grupo Parlamentario, porque pierde peso –ya se dejó escrito– y, sobre todo, aparece casi como una imposición de la presidencia estatal a la gallega. Una apariencia que perjudica, y mucho, la imagen política del señor Rueda, que puede verse como un mero comisionado.

La oposición no ha tardado ni un segundo en aprovechar la coyuntura para repetir las tesis que manejó tras la marcha de don Alberto, en el sentido de que la Xunta sería una especie de títere de la sede del PP en Madrid, y criticar con fiereza la figura del señor Rueda. Y llegó a acusaciones pintorescas, como las del portavoz parlamentario del PSdeG. acusándolo de ser un “mero peón” al servicio de los intereses de sus jefes. Una crítica, conste, que sorprende en boca del señor Álvarez, que parece haber olvidado el chusco episodio de la saga/fuga del delegado del Gobierno aquí, que duró apenas un par de meses. Cosa de jefes, de órdenes y de conveniencias, lejanas al interés general.

En este punto es prudente recordar que la decisión de nombrar a los miembros de un gobierno, o cambiarlos en algún momento, es competencia exclusiva de su presidente. Y que esa competencia forma parte del “aura” de poder que ha de acompañar a cualquier responsable que se precie, porque ha de demostrar siempre su capacidad ejecutiva fuera del alcance de otros. Si no se hace así o, lo que es igual de malo o peor, no lo parece, quien sufre es la autoridad. Y también de algún modo, el sistema. Por eso, aunque desde fuera es sencillo criticar, tanto en la hora de las listas como en la de los Gobiernos, los políticos valiosos, y el presidente de la Xunta lo es, acaso debieran hacérselo mirar. Para no debilitarse.