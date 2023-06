Con la celebración de la Festividad del Corpus, la Fiesta Grande del catolicismo, Marín ha vivido, este pasado domingo, una jornada plena de fe y emociones, que puso en evidencia la acendrada religiosidad de los marinense, porque la nota destacada de este día, fueron el fervor y el entusiasmo desbordados, ante la celebración del Augusto Misterio del Sacramento, que este año revistió excepcional esplendor. Sin olvidar las maravillosas alfombras fabricadas con el trabajo y entusiasmo, por muchas mujeres, trabajando semanas para tener el material para que, por la noche los más jóvenes artistas, plasmaran en obras de arte, las magníficas alfombras efímeras, sí, pero obras de arte al fin; y no es nada extraño que hubiera sido así, porque el Corpus, en nuestra villa, se celebra desde tiempo inmemorial, y existen cientos de testimonios gráficos y escritos. Como ejemplo sirvan la infinidad de fotos que tenemos con la procesión pasando por distintos lugares de Marín, principalmente por la Rivera Mayor, donde iba el Santísimo, precedido de todos los santos, y sus estandartes, que había en la parroquia. Tampoco podemos olvidar que, con la instalación del Polígono, y después la Escuela Naval, las tropas de marinería y alumnos que cubrían la carrera de la procesión, y su desfile final, le dieron un realce especial, con su marcialidad y vistosidad.

Porque ya nuestro artista, por excelencia, Manuel Torres, dejó escrito una poesía, en su libro “Do meu cartafol”, recordando esta celebración de nuestra villa, en su obra: “O Vello Corpus Marinense”, del que extraemos unas estrofas: “O estoupido de cen bombas, despertou o novo día, resoneando no outo ceo, grande estronicio fasia. O gaiteiro que toca, siñor Marañon se chama, que no alto de Sidras, ten aberta a sua casa. A vila, conxunto urbano, de casas acuguladas, apatuñadiñas todas, a beira da mar salgada, ten rúas moi estreitiñas, case todas empedradas, que suben e baixan todas, en disposición radiada, para ir deica o pe da igrexa, como centro da sua trasa. Polas rúas mariñeiras, vai pasando a procesión, cen ollos dinde as fiestras, óllana co devoción. Diante do palio os santiños, enfiados alá van, marcando o paso coa gaita, ladeándose a compás. Tres veces polo camino, a prosesión ten parada, onde a xente adora ó Corpus, namentras un coro canta. A primeira é a de Rios, na sua casa da Ribeira, logo a de Pasos na Plasa, e doña Amalia a terseira”.

No podíamos terminar sin mostrar nuestra satisfacción y orgullo para las mujeres, que voluntariamente, y solamente por compromiso personal, se dedicaron durante un mes, a trabajar para tener dispuestas las flores y ramas cortadas, que serán la base de las alfombras a lo largo de las calles que recorrió la procesión: atrio del Nuevo Templo, Concepción Arenal, Jaime Janer, Real y Praza del Reloj, hasta el Templo Antiguo, que junto a las personas que por la noche construyeron esas magníficas y artísticas alfombras, como grandes artistas, que fueron la admiración de los marinenses, porque son todos, sin excepción, acreedores de nuestro mayor reconocimientos y admiración, por las dedicación y el trabajo que hicieron, deseando que su ejemplo sirva de acicate para nuestros jóvenes, para que un día, continúen con esta tradición de tanto arraigo en nuestra villa. Porque ellos son los que mantienen viva esta tradición desde hace, al menos, mas de cuatro siglos, en nuestra villa.