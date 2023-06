De comida, cantares y fotos.

Fue una cena en “Espaço Vivo”, restaurante vegano con productos de su propia huerta que está en Cabeiro, Redondela, continuación de una comida del grupo de Cantares de Reis de Arcade de Riba, con la inauguración de una exposición de fotografías sobre atardeceres de José Valdivia “Josiño” como excusa. Josiño es fotógrafo aficionado y deleita en las redes a muchos vecinos de Arcade con sus fotografías de naturaleza y paisajes. Ahí les veis, contentos: Bruno, Beatriz, el pequeño Héctor, Dani y Mon, Rosana Comesaña, José Costas y Yoli, Carlos Camba, Alfonso e Irene, Cándido y Marimar... e Isabel, compañera de aventuras.

¡Vaya cena tienes en Mondariz Balneario, querido José Antonio!

Seguro, querido José Antonio, que ahora que te jubilas como alcalde de Mondariz Balneario sentirás que ha pasado como un rayo ese tiempo laboral tuyo que comenzó como botones en el Gran Hotel. Seguro que te parece que fue ayer cuando te estrenaste en tu profesión como comercial de ventas en que brillaste y en que yo te conocí de niño vendiendo incluso hasta el Pedramol con tu labia persuasora en aquella Galicia de horribles carreteras. Seguro, que te han pasado muy rápido, querido José Antonio Lorenzo, igual que estos 40 años que has vivido como alcalde para Mondariz Balneario, y en la que ya hace 30 te sorprendí recogiendo algún papel del suelo inmaculado que pretendías para esta villa a la que has servido con fervorosa devoción rayana en la fe ciega. Este viernes te van a ofrecer ahí una cena muchos amigos ya apuntados y los que faltan por hacerlo, y bien merecido la tienes, “príncipe del Principado”, tras pelearte desde 1979 como alcalde para que brillara como villa termal. Y ahí te quedarás a tus 80, paseándola feliz. Un abrazo.

¡Viva la Irmandade dos Vinhos!

Estábamos hace unos días degustando un jamón de Huelva incomensurable en la excelente tapería Areal cuando me lo anunció el abogado Nemesio Barxa, Preboste de esa Irmandade dos Vinhos Galegos que reúne a señeros miembros que le prestan la fidelidad propia de una Orden Beatífica. Van a celebrar este sábado su Solsticio de Verano, esta vez a las orillas del Miño en Tui. Vienen de toda Galicia, pero husmeé en la lista de apuntados de Vigo y vi a José Mª Fonseca, José Luis Alonso, Antonio Martín, Xoán Font Moldes, Juan Mª Varela, José Gabriel Martínez, Carlos Herrera... En esta ocasión los Dagá, padre e hijo, les aguardan en su pueblo y en su Parador, el de Tui, y desde el Bierzo llegará Alfredo, de Pittacum, para hablar del godello “La maragata”, con el que tiene mucho que ver Fonseca Moretón aunque, como me dijo Barxa, no por haber pisado las uvas ni sulfatado las viñas. Como le es habitual, el Supremo Sanedrín de la Irmandade tiene un programa muy elaborado que incluye la recepción en el Parador, la cata comentada de tres blancos y tres tintos, la entronización de nuevos miembros, el aperitivo en el claustro ajardinado, la comida en el mirador panorámico, cafés, chupitos, conversa, música, cánticos. ..

Hidalgo Cuñarro, coleccionista

Si en la tapería Areal de la calle México Nemesio Barxa me habló de su Irmandade, en la Despensa de Castilla de la calle Carral Hidalgo Cuñarro lo hizo hace unos días de su exposición en Salamanca, ya inaugurada ayer, dentro del II Seminario Internacional Brasilhis con el título de “Intercambios culturales, transculturación y castellanización”, organizada por el Centro de Estudios Brasileiros. Este vigués de adopción nacido en A Estrada, arqueólogo muy vinculado al estudio de la historia viguesa y coleccionista con largo recorrido en los últimos años por Latinoamérica, presenta en esta ciudad su colección de grabados sobre imágenes de Brasil del siglo XVII, ciudades y paisajes. Sorprendente este José Manuel Hidalgo.