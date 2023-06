Los límites

Es posible que algunas de las críticas –de las que dio cuenta en su momento este periódico– de los empresarios del juego acerca de las limitaciones para que los jóvenes hagan uso de máquinas en locales públicos tengan motivo. Ocurre que –desde una opinión personal, como siempre– suman más peso las que se relacionan con el hecho de que contribuyan a un riesgo alto de adicción en un segmento de población que ya tiene bastantes problemas. Podría replicarse, tal como algunas ocurrencias legislativas de este Gobierno producen, que el juego “es un derecho” como otros que se ejercen sin límite, pero imitar la estupidez no suele proporcionar resultado positivo alguno sino, por el contrario, complican aún más lo difícil.

El caso es que, casi a la vez que FARO publicaba la noticia de esa limitación para los menores, el diario decano de la prensa española informaba también de que más de 25.000 jóvenes gallegos han jugado alguna vez y de ellos unos siete mil podrían considerarse, si no adictos, muy cerca de serlo. Es decir, que hay miles de familias en este país con alto riesgo –porque lo es cualquier adicción, incluida la ludopatía– no sólo en la convivencia, sino en lo estrictamente económico: para jugar se necesita dinero, y como no crece en los árboles, se consigue en casa o se roba. Lo primero es una desgracia y lo segundo, un delito. Mal panorama, que debe controlarse, sin que ello quiera decir, como algunos malinterpretan que todo pase por prohibir.

(Conste que conforta, en cierto modo, que en un momento –se habla de lo que lleva gobernando la coalición PSOE-Podemos, y de antes también– se acoten por razón de edad supuestos derechos. Sobre todo, en la carrera de disparates –siempre desde el punto de pista de quien lo expone– de permitir decisiones de quienes no tienen aún la formación necesaria para entender las consecuencias que pueden derivarse de sus decisiones. Y, por cierto, quienes tal “apertura” proclaman niegan después el derecho a discrepar con ellos, descalificando con zafiedad a sus críticos. Maniqueísmo duro, que diría un filósofo. Aparte de que tratar estos asuntos en vísperas más o menos cercanas a elecciones, siempre viene bien).

Cuanto queda dicho puede aplicarse también a los juegos telemáticos para edades infantiles, cuyo bum se produjo durante los meses de confinamiento, si bien ya antes experimentaba un crecimiento constante. A pesar de las advertencias de los especialistas, muchas –seguramente demasiadas– familias no atendieron esos avisos, y el entretenimiento se ha convertido en abundantes casos de impulso irresistible que han generado problemas de conducta, de rendimiento escolar y, a veces, incluso de convivencia. Por eso no cabe hablar de un derecho a lo que es manía: al menos no mientras cause daños a terceros. Sobre todo, menores que, aunque a veces no lo parezca, deben cuidarse con mimo por los poderes públicos

En este punto, y hablando de riesgos entre y para los jóvenes, procede una referencia al hecho, creciente, de agresiones a mujeres muy jóvenes por parte de bandas de delincuentes más jóvenes todavía. En ese marco hay un par de reflexiones que hacer: la primera, que va siendo hora de revisar la legislación vigente acerca de la responsabilidad e inimputabilidad de los menores de catorce años. No para condenarlos con penas de presidio, cuyo cumplimiento no haría sino empeorar sus conductas, sino estableciendo, como en otros países, el enjuiciamiento y en su caso castigo a los autores de delitos contra las mujeres: si a los 14 años se viola, no hay razón para que no se les impute el delito. La segunda se refiere al reciente informe del Consello Económico y Social de Galicia y sus recomendaciones acerca de la educación y la práctica sexuales a chicos y chicas. Nada hay que objetar a aquello, pero convendría ser más prudentes a la hora de lo segundo. Aparte de que resulta opinable que el CES entre en esas cuestiones.