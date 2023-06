Comieron, cantaron, bailaron, proyectaron secuencias de su vida laboral, entregaron un diploma a la homenajeada, la noticia en una portada simulada del FARO… fue una tarde inolvidable para Isabel Iglesias Souto, a la que por su jubilación le montaron una fiesta sus compañeros por su excelente trayectoria prestando sus servicios a la ciudadanía a lo largo de tantos años en la Xefatura Territorial de Política Social en Vigo. No faltó el cumpleaños feliz por coincidir en el mismo día de la comida/homenaje. Y hubo entre otros muchos obsequios, un canto coral de todos con la canción “Isabel” de los Payos con letra adaptada para el encuentro.

En Tomiño, de furancheiros

El domingo me fui a Tomiño con Fernando do Monte, periodista experto en pesca tras decenas de años en la Consellería y en la actualidad escritor con Contos da Beiramar. Quedamos en Goián, esa frontera con el mar miñoto, con Mané Villa y Peixoto, aunque este último no vino, bajo de forma. Día maravilloso de sol, nos tomamos primero un vino en el Chaver para limpiar la garganta, luego otro en los Pedregales para hacer boca y por fin nos fuimos al furancho de Miguel, Alto da Aldea, lleno de gente, donde cada uno se adueñó de media jarra para acompañar huevos fritos con zorza y raxo. Miguel tiene su propia ganadería, con protagonismo bovino de la cachena, y se nota en la sabrosidad de sus carnes. Allí nos encontramos con el porriñés Carlos Press y su novia, la holandesa Simone y nos hicimos contertulios aunque fugaces de un grupo nutrido de matrimonios entre quienes estaba un actor que nos recitó con sobradas maneras. Do monte, por su parte, aprovechó para soltarles una filípica, discurso, perorata sobre Carlos Oroza y su centenario. No nos cruzamos con la bella y brava alcaldesa Sandra González. Otra vez será.

El Palacio recibe a Crónicas Pop

Un furancho está bien para el goce gastronómico aunque, como ocurre en las ciudades, sus precios se disparen si los invaden los turistas. Pero ¿qué te parecería disfrutar de los mejores temas del pop rock en castellano desde los gloriosos años 80 hasta la actualidad? Así empiezan los de Crónicas Pop, o sea Willy Prada, Roi, Kike, Víktor y Lucía Alonso, su oferta para el concierto que dará mañana jueves en el Palacio de la Oliva a las 21.30 horas. Parece una oferta interesante porque es la música de la memoria de la gente talludita, aunque también pueden disfrutarla generaciones más jóvenes. Dicen ellos que será un viaje musical que te hará revivir momentos inolvidables y recordar grandes éxitos que marcaron época, desde Héroes del Silencio hasta El último de la fila, pasando por Los Secretos y Extremoduro, así que ya sabéis el repertorio de este grupo de Vigo, que desde 2014 interpreta en sus conciertos versiones del pop-rock en castellano. Por 10 euros la entrada.

Arcadio Falcón canta al Eligio

Recuerdo hace tiempo levantarme oyendo Milenials, tiranos... and other stories porque quise inaugurar el día de Navidad con el disco primorosamente editado de un artista joven muy nuestro, aunque resida en Madrid: Arcadio Falcón. Cantante, compositor y letrista, contador de historias, hijo de periodistas. Ahora, mientras escribo, estoy encantado oyendo el último single suyo, Punto y seguido, que me anticipó él por wassap porque sale el 23 de junio: muy buena voz y buena música, pero también buena letra y además ambientado en el Eligio, una mezcla de canción de amor y homenaje a Domingo Villar, para el que escribió la canción hace un año. Se percibe en Arcadio la solidez de su educación y cultura musical.