Agachado, con gafas y camisa amarilla veis el día que celebró su jubilación al único lacero que quedaba en el ayuntamiento de Vigo y seguro que el último municipal porque este servicio será externalizado. Nos dicen que Andrés Hervada Ventín tenía un don especial para capturar animales sueltos como los perros, sobre todo los agresivos, tirando de su lazo con igual pericia que los gauchos el suyo o las bolas. Cientos de gatos cayeron también en sus manos para su esterilización y el control de la población felina. Ahí le veis, tras una comida con compañeiros de los Servizos de Medio Ambiente, Sanidade, Omic e Desinfección.¡Disfruta, Andrés!

En el Rouco, haciendo memoria

Salíamos del concierto de Paco Ibáñez nuestra Carmen Villar, Fernando do Monte y un seguro servidor cantando soto voce aquello de Goytisolo, “me lo decía mi abuelito,/ me lo decía mi papá, /me lo dijeron muchas veces/ y lo olvidaba muchas más” y, caminando hacia el centro de Vigo, hicimos parada en el Rouco de la calle Santa Marta. Se acercaba la medianoche pero Sira, la de los Carrasco de Cenlle, nos acogió con su sonora sonrisa. No iba cargada de joyas ni de plumas, lechuguillas, tocas o velillas sino con la sencillez de siempre, y al poco se se sentó cordial en nuestra mesa. Atrás, su hermano José Antonio, que lidiaba con los aperos de cocina y preparaba unas tapas de ambrosía chacinera, se sentó con nosotros, tranquilos todos, sin aluvión de faldas ni galerna de intrusos ni pandemónium de chillidos, gritos o juramentos como en otros bares.

Lo que saben Sira y José Antonio

Cuánto saben Sira la de Carrasco y José Antonio del quién es quién en la ciudad y qué memoria tienen. Se podría hacer un libro de anécdotas con sus saberes, y se entiende si se sabe que por este centro de oración gastronómica que abrieron los padres hace más de 80 años pasaron pintores como Laxeiro, Lodeiro, Paco Mantecón, Secundino Diz, Sucasas, el dentista Manolo Filgueira, y antes que nosotros periodistas como José Manuel Ponte, padre de la modelo Laura Ponte, artistas de mucha prosapia como el mismo Paco Ibáñez, Goytisolo, políticos como Vázquez Portomeñe y hasta no sé si Julio Iglesias o lo soñé y familias olívicas de varias generaciones. ¡Qué memoria encierra su Capilla Sixtina! Hablamos de lo de aquí y lo de allá, de lo divino y de lo humano, cayeron varias cervezas y algún güisqui y, a eso de la una y media, nos retiramos jurándonos fidelidad eterna.

En la imprenta de Alberto Millán

Ya digo que veníamos del concierto de Paco Ibáñez organizado por la asociación Évame Oroza, que a sus 89 años despertó vítores entre una audiencia entregada a su memoria, pero yo antes del mismo tuve un encuentro literario a modo de furancho porque fue en la parte trasera de la imprenta cargada de letras de Alberto Millán, como en las boticas de antaño. Él, que me dicen que es buen gastrónomo y filósofo de cabecera, cortaba chorizo, jamón y queso sin freno ni mesura y a su alrededor estaban Jordi Rodríguez Lijó, que no cantó aunque canta de lo lindo pero mucho contó; mi colega Luis Piñero, hombre siempre comedido; y el organizador de eventos siempre jubiloso y solidario José Manuel Morales, apodado el licenciado. Todos con memoria para revelaciones cáusticas y si quisieran murmuraciones despiadadas, aunque no practiquen este género en sus muchas acometidas tertulianas. Los dejé por Paco Ibáñez y creo que acabaron en el pub de al lado de la imprenta, parloteando con Manolo Vagalume.