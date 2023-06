El “aval” de la UE

A día de hoy, casi nadie discute en serio el papel básico que el viento puede jugar, ahora y en el futuro, para reducir la dependencia energética y, en un futuro no demasiado lejano, convertirse en una potencia eólica. La cuestión, por tanto, cuando se plantean disconformidades e incluso hostilidad hacia sus instalaciones en tierra o en el mar, no es el “qué”, sino el “dónde”. Eso es lo que enfrenta ahora mismo, por ejemplo, al mundo de la pesca con el de esa industria; el primero alega que los parques marinos que se han aprobado para el litoral gallego son demasiados y amenazan la supervivencia de las especies que ahora mismo captura una flota que para argumentar su razón señala a Portugal y advierte que esos efectos nocivos ya se dan en sus costas. Las eólicas, por su parte, aseguran no sólo que sus estudios demuestran lo contrario, sino incluso que sus plataformas podrían servir a modo de vivero. El resultado del debate aún no es definitivo, pero cualquier observador, ahora mismo, aprecia que en la polémica acabará imponiéndose, como ocurre la inmensa mayoría de las veces, el más fuerte e influyente, tanto en la economía como en la política. Y aunque es cierto que si las cosas se hicieran como es debido habría compatibilidad, hay un hecho que ahora mismo, y al menos en los dos últimos siglos, parece demostrado: cuando hay dinero por medio, suele vencer a cualquier argumento. Y en ese terreno, la pesca pierde con la industria que lleva el nombre del dios griego.

La afirmación puede parecer simplista, pero es comprobable. Y a la lista de ejemplos, y argumentos, que podrían exponerse cabría cumplir con el refranero y citar a modo de muestra el botón europeo. El sanedrín de la UE ha enviado, tal como informó este periódico, un mensaje al Parlamento comunitario en el que interviene en aquella polémica avalando al sector eólico e insistiendo en la “restauración del mar” como un objetivo irrenunciable. Da la impresión de que, con semejante postura, la pesca es el enemigo principal de aquel objetivo, y a poco que se reflexione, es que a Europa, desde que se convirtió en una potencia de segundo orden, sólo le ha interesado una política común: la económica y financiera, que podría resumirse en aquella necesidad de Churchill, imprescindible para ganar las guerras: “money, money and money“. Resumiendo, dinero. En el fondo, y desde una opinión personal, procede la insistencia de que la presión de la Comisión al Parlamento europeo para que –fijando posiciones que no son antagónicas como si lo fueran de verdad– conceda el visto bueno a la nueva reglamentación de la pesca –probablemente se decidirá pasado mañana– es un modus operandi habitual en la Unión: donde prima el interés de los más fuertes en las ocasiones decisivas, y ésta es una de ellas: primero por ese “aval” y, segundo, porque propone ahí prioridad a las eólicas y la sugerencia de la acuicultura para los pescadores. Cada cosa en su lugar y todo en orden, a pesar de que la patraña de la incompatibilidad tome cuerpo de doctrina. Y ojo con la agricultura, que corre un riesgo, diferente al otro y con diferente relación de fuerzas, pero en contra de los más débiles. Dicho todo lo cual parece oportuno afirmar que cuanto precede no es antieuropeísta: tan sólo expresa la inquietud por lo que le pueda ocurrir a los intereses de Galicia. Y ya no es 1986, cuando se produjo el ingreso en la CEE.