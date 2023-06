El dato publicado por este periódico es bastante claro, y apenas deja margen para la interpretación: durante la última década, sólo el 6% de las viviendas construidas en Galicia tienen la condición de “protegidas”. Es posible que la explicación se halle en otra noticia, también de FARO, según la cual las entidades bancarias no apuestan por la financiación de ese tipo de construcciones. Ni, dicho sea de paso, tampoco gustan demasiado de atender a los clientes del medio rural gallego, pero ese es otro cantar en el que habrá más responsabilidades que exigir, porque también forma parte de la política real. Porque ni toda la que hoy se practica responde a lo del primum vivere, deinde filosofare.

Retornando a la crucial cuestión de la vivienda, cumple recordar se han expuesto todo tipo de iniciativas, incluyendo las ocurrencias. Pero lo medible es poco opinable, quede claro que ninguna funcionó, si es que alguna fue tenida en cuenta. La más pintoresca de ellas, porque llegó a plantearse en serio, o al menos se le adjudicó el carácter de oficial, consistió en promocionar la constricción de mini/viviendas “sociales”, además de protegidas por el manto de la generosidad administrativa. No pareció servir para gran cosa, pero al menos dejó claro que hay gobernantes que modela la escala social en metros cuadrados, lo que deja de ser una ayuda para los practicantes del oficio político, que falta les hace.

Parece evidente que lo que algunos llamarían “modelo nipón” resultaría difícil de asumir por la gente del común en este país. Pero viene a cuento de la convocatoria de elecciones generales, en cuya campaña todos –además de insultarse con expresiones tan “innovadoras” como la de “judío nazi”, perpetrada por una ya expresidenta del PSOE en Sevilla– habrán de mojarse el fondillo proponiendo soluciones prácticas a problemas concretos. Y hay pocas dudas duda de que la vivienda es uno de ellos, agravado por la ley que ad hoc salió de la ideología de ministros de este Gobierno de coalición que, al menos, entretenía al personal con episodios dignos de la mejor opereta bufa.

Conste que, a pesar de lo expuesto, el “modelo nipón” podría tentar a algún candidato. Según la noticia de FARO, los “mini/pisos” tienen una demanda al alza al igual que sus precios. Pero conviene no perder de vista que, con la vivienda, al igual que con el empleo, se ha generado desencanto y frustración en grandes sectores de la sociedad española. Y la ha inducido a aceptar fórmulas ajenas que, más que resolver, complican. De ahí la opinión que se expone y a la vez la probable tentación de ofrecer salidas fáciles a cuestiones muy complejas. Eso es populismo, que mezclado con remedios “sociales” vistosos y hasta útiles en algún caso, es lo que viene aplicando Moncloa como “apoyo social”.

Y es que, acostumbrada como empieza a estarlo la sociedad española a las crisis, no es probable que aparezca en buena parte de ella el acceso a ese tipo de hogares aparezca entre sus objetivos prioritarios, y menos si son caros. Y la mera idea de que pueda convencerse a las parejas de que cualquier cosa, aún inadecuada, es preferible a nada, no significaría cosa distinta al fracaso. El llamado modelo nipón se destina a una sociedad diferente, con distintas costumbres colectivas y una educación individual que nada tiene que ver con la gallega. Por tanto, puestos a adoptar soluciones a problemas que aquí padece la gente del común, hágase con realismo. Por más que la fantasía generase votos, lo que no suele ocurrir.