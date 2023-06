Curro do Galiñeiro

Lembro un día da fin da adolescencia no que fun informado da existencia de curros de cabalos bravos nos montes de Vigo. Déronme a ler no FARO unha reportaxe sobre curros que estudei con atención. O autor das fotos e do texto poida que fose “Bene”, Benedicto Conde, sempre puntual e próximo cronista das manifestacións de cultura popular. Eu pasaba tempadas en Vigo aínda que residía en Ourense, onde os curros de gado bravo eran cousa descoñecida. Alén das persoas implicadas na propiedade e xestión das bestas, florecía en Vigo unha afección que levou a empresa García de autobuses a organizar excursións aos curros da Valga, Mougás, Torroña, principalmente. Ao de Morgadáns íase no tranvía de Baiona, desviación da Ramallosa.

Na adolescencia iniciámonos nos curros e asistiamos aos da Groba e do Val Miñor. Pasabamos o día coas bestas e, xa de volta, á hora de durmir, nas nosas cabezas resoaban, magmáticos, berros de homes, mulleres e nenos que lles chamaban “burras” aos animais que entraban no curro cun rumor espiral e enervante. Os rinchos non se esvaecían. Durmiamos, aqueles días, cos ollos inzados de crinas, rabos, dentes, mans levantadas, que compuñan a masa tumultuosa das greas mormente acastañadas e negras nas que a raza galega ancestral resultaba imbatibelmente fotoxénica.

"Vigo, aínda que o ignoren os seus alcaldes, é capital da Terra histórica de Turonio, intensamente cabalar"

Nunca esquecerei o día no que me foi dado axudar a marcar poldros co ferro de Pepe de Piñeiro (Vincios) debido ás influencias de Conrado Pérez, gardián dos segredos do Galiñeiro. Vigo, aínda que o ignoren os seus alcaldes, é capital da Terra histórica de Turonio, intensamente cabalar, cuxos límites son: a ría no Norte, o Miño ao Sul e, polo Oeste, ese Atlántico que nos enfronta á Manhattan. Polo Leste as estremas de Turonio son incertas. Uns sitúan o marco na Paradanta, na Fonte Fría ou no Suído en canto que outros, facendo coincidir Turonio coa diocese de Tui, esténdeno até Ribadavia. Velaquí unha demarcación, a de Turonio, que merecía ser rehabilitada. Ela é habitat de moitas cabezas de gando equino ceibe e, cada ano, o pobo réndelle homenaxe ao animal cuxa imaxe distante os antepasados gravaron frecuentemente nun movemento, o de marcha ou andadura galega, do cal gostou Carlo Magno.

O cabalo galego do monte parece acharse nun período de lenta recuperación e de aprecio xeneralizado, aínda que baixo a ameaza que supón a retirada do toxo e o monte baixo por obra do forestalismo capitalista que pretende extenuar o pasto no monte do país e propiciou a actividade incendiaria. Celebremos a continuidade dos curros en Galicia asistindo aos que están a sucederse esta parte do ano. Poñamos por caso o curro do Galiñeiro cuxos altos cotos protexen Vigo polo Sul e onde son acurradas bestas das ladeiras onde se acha o petroglifo enigmático de Agua da Laxe.