Dice avecilla que, como todo quisque está muy ocupado con lo de Jácome, el PP, el PSOE y la afición, quizá nadie se ha parado a pensar en lo de la Federación Española de Municipios y Provincias. Cuyo presidente es el hiperalcalde de Vigo y que, a la vista de los resultados del 28/M en la gran mayoría de ciudades, es probable que resulte relevado por algún colega, pero del PP. Galicia perdería una pieza de peso, aunque como siempre, habrá quien brinde. ¿Eh?

Entretanto, avecilla flipa con la movida, que más bien parece una estampida de cargos psoeciatas para poner a salvo su modus vivendi –o sea, el chollo...– ante lo que hasta ellos parecen esperar: que el 23/J va a ser una debacle. Hasta el propio Petrus, cuyo entorno difunde que aspira desde la presidencia de la OTAN a la Secretaría General de la ONU, que manda caralho, y quiere colocar a su viceprimera, señora Calviño, en puesto alto europeo. Oé, oé, oé...

Lo que más le llama la atención al pajarillo cantor –que lo oyó en fuentes del rojerío, pero de las que no tienen más opción que volver a la nasa y por tanto padecen cabreo crónico– es que los petrusianos han introducido una nueva versión de las puertas giratorias; hasta ahora funcionaban después de la catástrofe del cese y ahora lo están haciendo antes, con lo cual también pueden ser preventivas. No se le ocurrió ni a Pablete, que llora por Irene. Uyuyuy...

En fin que, añade Anacleto, hay otro factor que empieza a notarse entre los suboficiales y tropa de la hueste sanchista; que se han dado cuenta de que no hay para todos, y no pocos se alistaron al refugio sagrado de la ermita de San Caetano, como el maquis del PP. Pero la mayor parte redacta cartas de arrepentimiento. Sí, para ir al futuro PSOE refundado: pero no saben a quién dirigirlas. Aún. ¿Capisci...?