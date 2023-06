Vigo, cidade sen libros

A Feira do Libro de Madrid, coa xornalista Eva Orúe ao mando, está celebrando a súa edición número 82 no Parque do Retiro. Un evento que ten a súa orixe o ano 1933, como parte da semana cervantina. Daquela celebrábase no paseo de Recoletos e os rexistros dan conta de que as casetas estaban pintadas de cores. A actual feira dispón de 424 expositores e 385 casetas dispostas en dúas ringleiras seguindo o trazado dun dos paseos do parque. Unha das novidades desta edición enmárcase dentro do chamado Proxecto Sombra, unha iniciativa pensada para protexer ás persoas visitantes do sol. Parte do percorrido está cuberto por lonas, e podo acreditar que a idea foi un éxito: é a zona máis agradable para pasear de todo o recinto. Hai previstas máis de 5.000 sesións de sinaturas e a actividade distribúese en seis pavillóns. Seminarios, obradoiros, recitais, conversas, sesións de contacontos, visitas guiadas... A oferta é ampla e congrega a miles de persoas que, especialmente nas fins de semana, invaden o Parque do Retiro co libro e a lectura no foco. Unha das iniciativas máis bonitas coas nenas e nenos coma protagonistas chámase “Pequeños gigantes de la lectura”, dirixido a alumnado de cuarto de Primaria. A proposta consiste en que as nenas e nenos escollan un extracto dunha obra de literatura infantil actual para ler en voz alta, compartilo coa súa escola e facer disto unha auténtica festa. Quen mellor lea será escollido por alumnado de 5º e 6º de Primaria. Nas bibliotecas municipais e xa con varios xurados profesionais, organízanse varias seminifinais cruzando as escolas participantes ata chegar á gran final que se celebra nunha das carpas da Feira do Libro de Madrid, e á que asisten os autores e autoras das obras escollidas. Na presente edición participaron máis de 1.600 escolares de 60 centros educativos. Unha das escolas finalistas viaxou en autobús desde Asturias ata Madrid e foi moi emocionante ver a implicación do profesorado e das nenas e nenos nunha actividade coma esta, que promove a lectura desde unha perspectiva lúdica e integradora. Un ano máis, a viguesa María Oruña formou impresionantes colas na feira. Nunha das sesións acabou asinando sentada nun dos bancos do parque, facendo horas extras porque era imposible abarcar tanta xente como agardaba por ela co tempo que lle fora establecido. As Feiras do Libro de Galicia tamén están en marcha. Especialmente doloroso foi para min saber que a Feira do Libro de Vigo, na que participo todos os anos e que é un momento único para compartir co público, cambia de novo de emprazamento e tamén de datas. Nesta edición celebrarase do 23 ao 29 de xuño no Calvario, dentro da programación da Festa da Alegría. A Feira do Libro de Vigo, a capital editorial galega, está moi lonxe daquela grande feira que se celebraba na Alameda na nosa nenez. Mingua ano a ano e vémola esmorecer con pena. A Feira do Libro de Vigo ten que existir por si mesma, non coma un accesorio doutra celebración. Debe contar cun emprazamento fiel e unha programación con actividades diversas para todo tipo de público. Para isto, é necesaria a implicación sen fisuras de todas as partes implicadas. Do contrario, seguirémola vendo evaporarse diante dos nosos ollos. E unha cidade sen libros é un terreo ermo, triste e gris.