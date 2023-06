Los títulos de los artículos periodísticos tratan de precisar su contenido. El de este, pretendo que sea más que nunca. Voy a escribir, pues, del sentimiento ordinario de la tristeza, no de cuando deviene en un trastorno patológico depresivo por durar demasiado tiempo o por ser de gran intensidad. Y añado que solo voy a referirme a la pérdida de un ser querido como causa generadora de la tristeza. Soy consciente de que voy a dejar en el tintero puntos importantes sobre los que podría reflexionar, pero las cuestiones elegidas son las que más me interesan.

En un artículo, titulado “Al fin del camino”, publicado en 2001, escribí lo siguiente sobre la muerte: “Dicen que eres traicionera. Pero no estoy muy seguro de que lo seas. Porque todos saben que vendrás. Sobre esto no hay duda. Y donde hay certeza, apenas queda espacio para la traición. Tal vez se quiere decir que, a veces, te presentas inesperadamente. Pero que te espere o no el elegido, o los que todavía se quedan, no es cosa tuya, sino de ellos”.

Estábamos entonces muy lejos del azote de la pandemia que se llevó por delante a mucha, incluido en mi caso algún familiar muy querido. Desde entonces, fallecieron bastantes amigos, allegados y conocidos. Por eso he decidido hacer un alto en el camino y compartir estas reflexiones sobre la tristeza que nos produce la muerte de un ser querido. Tomen mis palabras como mi recuerdo para todos ellos y mi personal acompañamiento en la tristeza de todos los que hayan sufrido una pérdida.

A los efectos que anteceden, entiendo la “tristeza” como un estado de aflicción, pesadumbre o melancolía, que viene motivado, en lo que ahora interesa, por el fallecimiento de un ser querido. Reflexionaré, pues, sobre el estado emocional por el que pasan sus allegados, que suele percibirse como ocasional o pasajero, ya que se espera salir de él, aunque no se sepa cuándo. Así las cosas, me enfrento con dos dificultades: escribir algo interesante sobre la tristeza y ayudar con ello a mitigar el dolor de los implicados. Para ello debo conseguir que mis palabras lleguen al lugar donde se oculta la tristeza y que sirvan como una cuerda a la que asirse para salir de ese pozo lo antes posible.

Dice un proverbio chino que no podemos evitar que las aves de la tristeza revoloteen por encima de nuestras cabezas, pero sí hacerles un nido en nuestros cabellos. Esta paremia considera que la tristeza es una amenaza permanente: una especie de espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas. Pero añade que podemos hacer algo para mitigarla y salir de ella: que no le preparemos un nido para que se acomode por mucho tiempo. Dicho más claramente, la sabiduría popular china aconseja que si no podemos evitar que la tristeza integre nuestra atmósfera vital, intentemos, al menos, que no tenga un lugar querencioso para que anide duraderamente en nuestro corazón.

"Aunque suframos, tenemos que pasar un tiempo de tristeza. Es el homenaje de amor o afecto que merece el ser querido que se fue para siempre"

Dos son los tipos de tristeza –insisto, la no patológica– a los que quiero referirme: la tristeza pasajera (de la que se sale tras un período más o menos largo) y la tristeza lejana que se convierte en recuerdo. Ambas tienen un tronco común: consisten en un estado de aflicción o melancolía que se apodera inmediatamente de nosotros tan pronto como conocemos que ha fallecido un ser querido. Se produce entonces un sentimiento de dolor que interfiere severamente en nuestro estado anímico, cambiándolo por otro profundamente alterado en el que los sentimientos se ponen patas arriba y las emociones están tan a flor de piel que no pocas veces precipitan en el llanto. Cuando esto sucede, la tristeza que rondaba sobre nuestras cabezas ya nos ha golpeado y entramos de lleno en un estado emocional con un bajo estado de ánimo. Entramos en el tiempo del duelo.

¿Qué hacer en ese nuevo estado? Por extraño que pudiera parecer, pienso que hay que padecer durante cierto tiempo el estado de tristeza y no buscar cuanto antes el consuelo. Se dice que la sociedad de hoy es hedonista, que procura, por encima de todo, el placer. Es posible por eso que haya quien nos tiente con señuelos como “el muerto al pozo y el vivo al gozo”. A pesar de todo, entiendo que, aunque suframos, tenemos que pasar un tiempo de tristeza. Es el homenaje de amor o afecto que merece el ser querido que se fue para siempre.

Pero –y esta es la tristeza lejana convertida en recuerdo– estoy convencido de que el dolor por la pérdida de un ser querido no se enquista eternamente. A esto es a lo que me refería cuando le escribía a mi padre, fallecido en 1951, en la “Carta a Miguel” (publicada en 1984): “Muchas veces me pregunto por qué no recuerdo el día en que me di cuenta de que no estabas, de que no tenía padre vivo, sino padre en el recuerdo. Parece que debería haber sentido un gran dolor, hasta el punto de descubrir dónde se oculta el alma en el cuerpo. Pero no fue así. Y ahora ya sé la respuesta: no es el desamor, sino el tiempo. Las cosas lejanas no duelen porque el tiempo las hace tornar de vivas en recuerdo”.

En estas palabras sostenía que el dolor que produce la marcha de un ser querido, cuanto más lejano menos duele, pero no porque se deje de querer al fallecido, sino porque el paso del tiempo lo acaba convirtiendo en recuerdo. Me gustaría añadir hoy que mi propia experiencia personal me dice que hay ausencias que se convierten en presencias permanentes y hasta en las ausencias más presentes de nuestras vidas. En tales casos, es como si la tristeza sufrida hubiera cicatrizado en el alma. Porque es entonces cuando el recuerdo hace que el ánimo deje de turbarse cada vez que se piense en el fallecimiento lejano que nos precipitó en la tristeza.