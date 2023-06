O día que me asasinen

O día que un covarde machista me asfixie, que me asasine dun golpe na cabeza, que me acoitele unha e outra vez sen piedade, que me empape de gasolina e me queime viva, que me dispare, que me apuñale o ventre estando embarazada ou mesmo que lle faga dano ás miñas crianzas para devastarme, quero que á pequena Sara alguén lle explique que á súa madriña, se a matan así, é por ser muller. Gustaríame que alguén lle cantara para consolala, entoando que ten que ser forte e dar un paso á fronte cando medre porque, por desgraza, o día de mañá corre o risco de ser ela a seguinte.

O día que un porco misóxino, ou varios, me violen e tiren o meu corpo inerte a un pozo, que o agochen en bolsas de lixo e me empareden, cando o fagan desaparecer pretendendo esvaecer con el a miña memoria ou cando a (in)Xustiza non crea o meu relato, no caso de transformarme en supervivente, nin as autoridades, nin a familia, nin as amizades, deixo escrito xa agora que non, que a culpa non ma ides botar. Quero que o meu nome caia como pesada lousa sobre o esterno da clase política, até que lles estoure. Que cando afirmen que “hai veces nas que non se pode facer nada”, alguén berre como lóstrego e trono rachando o ceo: ““Mentira, mentira e máis mentira!”.

O asasinato acontecido en Oia a pasada fin de semana non é un máis. Ana Vanessa non é un número, non é unha cifra máis que engrosará a lista negra deste terrorismo machista que aniquila á metade da poboación. Asistimos impasibles a unha lacra que estende os seus tentáculos até os lugares máis insospeitados, porque a súa é unha violencia estrutural ben armada e conta con cómplices en todas as esferas.E con todo, o peor nin sequera é iso. A traxedia máscase na sociedade anestesiada que esta semana deu as costas a Ana Vanessa e a todas as mulleres, con concentracións de repulsa raquíticas en distintos puntos da comunidade galega.

Sinto a carraxe rebentándome as veas, porque sendo unha sufridora do Celtiña dende que daba os primeiros pasos, non podo evitar sentir unha vergoña e unha mágoa inmensas no peito ao saber que, o día que me asasinen, as rúas estarán ateigadas polo puto fútbol e as prazas seguirán baleiras polas nosas vidas, que SI importan.