Despois dun parón obrigado de 3 anos, desde a Asociación de Fillos e Amigos dá Estrada, retomamos a nosa tradicional comida de irmandade, coincidindo coas festas patronais.

O obxectivo fundacional da nosa asociación é promover a amizade e confraternidade entre os estradenses. As limitacións de interacción social necesarias e obrigadas pola recente pandemia dificultaron en gran maneira o noso obxectivo pero, en ningún caso, conseguiron apagar a chama da Asociación de Fillos e Amigos dá Estrada, que segue moi viva.

Nos dous últimos anos puidemos retomar a tradicional ofrenda floral no monólito dedicado a Marcial Valladares, nesa pedra do Ulla que desde o ano 1970 é símbolo da nosa cultura e a nosa lingua, visualizado para nós na figura do noso poeta do “rexurdimento”.

Pronto cumpriremos 40 anos, xa que a fundación da asociación remóntase a unha comida de ilustres estradenses en “Casa Ansedes” alá polo ano 1983, aínda que a primeira comida de confraternidade realizouse coincidindo coas festas patronais de 1984. Nesta comida entregáronse as primeiras medallas de ouro da Asociación a estradenses, por nacemento ou sentimento. Neste tempo recibiron a medalla de ouro da asociación máis de 200 persoas e empresas, que coa súa traxectoria vital contribuíron a facer máis grande o nome da Estrada.

Este ano renovamos a directiva que agora teño a honra de pasar a presidir, tomando o relevo do Dr. Ramiro Varela Cives, que me cede o testemuña pero que aínda seguirá colaborando connosco, e ao que quero dar as grazas polo inmenso labor realizado ao longo dos seus anos de presidencia. Na nova directiva seguen connosco Pedro Leis, Eva María García, Ricardo Pérez, María Jesús Fdez. Bascuas e Lourdes Balboa e incorpóranse, Maricarmen Cibeira Rodríguez, Loli Rey Valiñas, María Carbia Vilar, Dolores Otero Neira, José Miguel Martínez Barreiro, José Eduardo Sánchez Campos e Miguel Villar Costoyas.

Os actos organizados pola asociación: misa en recordo aos estradenses falecidos (12,30 horas Iglesia parroquial), ofrenda floral no monólito dedicado a Marcial Valladares (13,30 h), recepción dos premiados no Concello e a posterior comida de irmandade (Restaurante Samaná 14,30 h) terán lugar o vindeiro domingo día 18 de xuño. Na comida entregaranse as tradicionais medallas de ouro e placa de honra da Asociación a significados estradenses, de nacemento ou sentimento.

Este ano as medallas concederanse a tres ilustres estradenses, referentes do “estradensismo” fortemente vinculados á vida social, empresarial e cultural da vila, dous deles de nacemento, Miguel de la Calle Amaro e José Manuel Fondevila López, e un de sentimento, Armando Requeixo Cuba. A placa de honra recoñecerá este ano a unha familia, a familia Martínez Otero, que a través de tres xeracións e máis de 80 anos segue sendo o emblema da industria da madeira e o moble na nosa vila.

Desde a asociación convidamos a todos os estradenses, fillos ou amigos, a sumarse a estes actos, e como sempre dicía o noso primeiro presidente, Alfonso Varela Durán, “boas festas, saudiña e que cante ou merlo”.

*Alfonso Varela Román estréase este ano no cargo de presidente da Asociación de Fillos e Amigos da Estrada