Sorprenderse de lo ocurrido en Ourense, del éxito de Jácome, de la debilidad de los grandes partidos, del escaso resultado de los liderazgos de dos exalcaldes, no es más que una exhibición de desorientación política, de no querer enfrentar y asumir el fracaso de las cúpulas de los partidos cuando priman el intervencionismo orgánico sobre las preferencias ciudadanas.

¿Qué ocurre para que dos magníficos candidatos, con buena reputación entre la ciudadanía, sean rechazados por los ciudadanos para apoyar al impetuoso y pragmático Jácome? Pues es sencillo, muchos ciudadanos no votaron por Jácome, votaron contra los partidos que imponen a los candidatos contra los deseos de los ciudadanos para después usarlos a su antojo. Y ese voto negativo no es un voto antiliderazgo, es la expresión de la desafección contra el manoseo político que impera a derecha e izquierda.

Los pactos que se avecinan, explícitos o implícitos, serán una nueva expresión de la desconexión entre la ciudadanía y las élites de los partidos, especialmente en la izquierda. La Diputación de Ourense es una de las grandes anomalías democráticas de Galicia, una de las cunas del llamado clientelismo político, una presidencia heredada de padre a hijo que clama a gritos higiene democrática, y sin embargo la izquierda parece no entender la jerarquía de necesidades democráticas de la provincia.

Será que no se han enterado o será que no les interesa; o será simplemente que creen de verdad que no apoyarse en Jácome no es lo mismo que apoyar a Baltar, y que los ciudadanos no tienen en cuenta en su jerarquía de preferencias que es lo que esperan de sus representantes.

La verdad es que la izquierda nunca ha sabido cómo afrontar lo de las jerarquías de preferencias y se envuelve en una ética maximizadora que sirve para justificar la inacción pero que la vuelve inútil e irresponsable para casos como este.

No los moverán y no se moverán; y verán de brazos cruzados un nuevo gobierno de Baltar y Jácome; en el fondo porque el BNG prefiere que gobierne el PP la diputación a que caiga en manos del PSOE, y por su parte el PSOE lleva tantos años perdido en guerras internas que son incapaces de salir de ellas para ver a los ciudadanos.

Apoyarse en Jácome o apoyar a Baltar, esos son los dos únicos caminos, pero lo importante no es la disyuntiva, es la prioridad de la oración, y son muchos los ciudadanos de izquierda que empiezan a ver primero el apoyo a Baltar y después la distancia de Jácome.

En 33 años de dinastía Baltar, quizás este sea el momento más crítico por el que han atravesado padre e hijo para conservar la presidencia de la Diputación de Ourense, y es difícil comprender el higienismo de la izquierda que tiene como resultado salvar a Baltar. Y no dudo que existen contraargumentos de lo que señalo; lo que afirmo es que, frente a las jerarquías de las preferencias de los ciudadanos, los partidos toman estas decisiones por motivos orgánicos vinculados a las jerarquías de preferencias de las élites.

Por qué, quién gana y quién pierde; para las dos primeras preguntas habría que escribir varias páginas, y ni siquiera sé si todas ellas podrían escribirse en un periódico, la tercera es, sin embargo, absolutamente clara y se responde con pocas palabras, pierden los ciudadanos y la democracia; pero esos pueden esperar otros 33 años.

*Equipo de Investigaciones Políticas. Universidade de Santiago de Compostela