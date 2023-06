Este que veis ha navegado por todas las corrientes posibles de la música. Primero fue consumidor de vinilos recién horneados, siguió una etapa de batería de diferentes grupos como Semen UP, se lanzó luego a capitanear diferentes promotoras y luego se estabilizó como director de producción hasta el día de hoy, y tiene en su haber grandes conciertos en tiempo en que había que inventarlo todo. Los últimos años, dentro de Fluge Galicia, intenta dar relevo a las nuevas generaciones del sector y, sin ir más lejos, este verano volverá a los conciertos de Castrelos para aportar toda su experiencia. A quien le preguntes te dirá de él que es una persona honesta, tranquila ante las adversidades que se presentan, muy apreciado, discreto hasta lo infinito y con memoria para quien le ha ayudado a crecer. Un buen tipo.

(Foto Augusto Rodríguez)

Ágatha Ruiz de la Prada, en Redondela con la Filomena

Ya os aviso, amados en el Señor, que la redondelana Fundación Filomena Rivero Alonso contará este próximo jueves, 15 de junio, con la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, referente en el mundo de la moda, como protagonista en una charla en la Casona da Torre de Cedeira, que conducirá el sociólogo, periodista y crítico de moda Pedro Mansilla, con quien muchos buenos días he pasado en Madrid y Vigo, habitual colaborador de la Fundación que preside Gracia Regojo Bacardí, que también acudirá a la charla. Las entradas para el evento cuestan 25 euros, y se pueden adquirir hasta este lunes en el Café Da Vila de Redondela, cuyos beneficios irán destinados a Cáritas, como en años anteriores en que han pasado Enrique Loewe, Beatriz de Orleans, Covadonga O’Shea, Laura Ponte, Paloma Gómez Borrero... Ese mediodía tendrá lugar una comida privada en Redondela, en el Pazo de Santa Teresa de la familia Regojo, a la que uno no podrá asistir este año pero a la que acudirán personas referentes de la sociedad, la moda y el periodismo invitados por Álex Regojo.

¿Los Guns?, no, la Panorama

Vale que los Guns N’ Roses sean esperados en Vigo por miles de personas pero son más las que esperan a La Panorama en las fiestas de Coia. ¿Vasme decir que los Guns son mejores que la Panorama aunque hayan vendido más discos y rendido más viajes por el mundo? De eso nada, querido, cierto que ambas formaciones nacieron en los 80 pero tú no me vas a comparar al fundador Axl Rose con Lito Garrido, ni este vocalista es capaz de moverse por el escenario con la soltura de Fátima Pego, el pibón de Bastavales, y ya no hablo del cuerpo de baile “panorámico”, imposible para la banda americana. A ver ¿van a encontrar en su tierra yanki los contoneos escénicos de Blanca Nunes o Tania Zapata? Non me fagas rir, home de Deus. El día que la Panorama se decida a hacer versiones de los Guns, adiós Guns. ¡Pero si son una máquina desbrozadora de sentimientos!

Bautizo en El Corte Inglés de Mary Quintero pintora

Vaya gentío llenó el bautizo en el mundo de la pintura de Mary Quintero. Lleno total en la sala inaugurando el ciclo del Ámbito Cultural de El Corte Inglés “Vigueses con huella”. Muy bien la puesta a punto de Fuencisla Cid, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales.