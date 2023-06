El mercadeo electoral

A juzgar por la información, siempre solvente, de la subdirectora de FARO Irene Bascoy, en el PPdeG no se ha abandonado nunca la idea de un adelanto de las elecciones autonómicas. Es cierto que el presidente Rueda Valenzuela –del Partido Popular gallego y de la Xunta– ha negado, al menos en un par de ocasiones, la posibilidad, pero resulta obvio que no pocos de sus directivos querrían aprovechar lo antes posible eso que entienden seguro que es la victoria de don Alberto Núñez Feijóo, pero el asunto tiene aristas. La primera, que las victorias han de celebrarse después de conseguidas, y no antes; la segunda, que el muy repetido argumento de la estabilidad política de este Reino es una baza clave para lograr algunos objetivos se iría al traste y la tercera, pero quizá la más seria, aparte de que don Alfonso daría la imagen de no estar demasiado seguro de lo que podría pasar más adelante, y eso quizá se entienda como un gesto de debilidad.

Naturalmente, esta opinión personal, como siempre, parte del dato de que el único que puede disolver el Parlamento y convocar las autonómicas en el presidente, hay otro factor a tener en cuenta: un adelanto, que es innecesario aquí y ahora, puede parecer otra operación de mercadeo pre y postelectoral en el que se respeta poco a la gente, porque antepondría el interés de un partido al de la sociedad, a la que probablemente no parecería razonable tener que votar tres veces en menos de un semestre, con la correspondiente semi –o completa– paralización administrativa y el riesgo de que un atracón tal de afluencia a las urnas supusiese una mala digestión de los resultados para el autor del atasco. En este punto resulta oportuna una observación: cuando se ha mencionado el término mercadeo, que es opinable, es precisamente a causa de que, si al final se decide quien corresponde al adelanto, se confirmaría no ya sólo que se pondrían en duda muchas cosas además del orden de prioridades del único que puede hacerlo y se entraría, otra vez, en esa especie de orgía nominal para elaborar listas con unos criterios que, también, están lejos de presidir los intereses de la ciudadanía. Parece indiscutible que eso es lo que han hecho siempre todos, pero el dato no significa que sea bueno adaptar a estos tiempos la vieja definición del despotismo ilustrado: “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. Naturalmente, no se pretende aplicárselo al señor Rueda Valenzuela, pero sí en cierto modo a un sistema mal aplicado que antepone el interés partidario al general. Se han citado las listas como otro factor de mercadeo pre y post, porque los partidos políticos que, en Galicia, se presentan a elecciones generales con opciones de obtener algunos diputados están mostrando –desde siempre, pero eso no es excusa ni razón– para que se mantenga: proporciona a la gente del común un ejemplo deleznable, con sus juegos de personas y lugares más o menos “seguros” en sus listas. Tienen derecho, pero no pueden disimular que están convirtiendo la política en un mercadeo en el que lo que menos cuenta es la capacidad de servicio. El reparto de prebendas es propio de los premios de tómbolas de feria, y a quienes conviene se les incluye no por su valía, sino sencillamente por lealtad a sus jefes, conveniencias de su partido o servicios prestados a la causa. Lo del Senado es bochornoso en general, y algunos casos, además, vergonzosos: quienes se han ganado el sueldo por trabajo, dedicación, iniciativas y seguimiento de asuntos de Galicia –y su provincia– se quedan fuera porque no le place al caciquillo local, provincial o subalternos de la cúspide. Y en el Congreso, la mitad de los diputados son desconocidos y, el resto, levemente, sobre todo porque procedían de puestos de menor nivel. Ninguno de ellos se ha distinguido por cosa distinta que votar lo que les mandan y, por supuesto, nadie por atender a sus representados con un mínimo de pudor político. Otra falta de respeto al país.