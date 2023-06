Esto que veis en afectivo concilio son compañeros que pasaron la década de los 60 por el colegio de los Salesianos y que, desde 1993, se reunían una vez al año, los últimos en O Casqueiro, en la Madroa, cuya dueña, María, veis infiltrada entre los varones de la foto. Me cuentan que sumaron y comprobaron que ya habían caído cuatro de ellos en combate, así que decidieron reunirse dos veces por año ya que el paso el tiempo parecía que se les ponía en contra. Como a todos; lo impactante es mantener el tipo con alegría por la vida.

Diario gastronómico de abordo: ¡vaya semanita, mon Dieu!

Se me ha ocurrido hacer esta semana un diario gastronómico, por aquello de controlar posibles excesos y distracciones alborotadas que puedan enflaquecer mi salud, por ahora erguida y rozagante. Veo que el lunes me hice el aperitivo con Maribel Collazo con dos vinitos en el Carmencita de la Plaza de la Princesa y luego rematé con una comida con mis convecinos del barrio viejo Sesi Pino, Amparo Villar y Natalia Rodríguez en el Catapeixe de Teófilo Llorente: un pulpo, unos calamares y un raxo. ¡Oh, Dios mío, cayeron dos botellas de Casal de Armán y luego una copa en A taberna de Mou de la Plaza dos Ratos! La cena, en casa con sopa de pescado magistral y huevos caseros, huyendo del mundanal ruido. El martes, comida con Jaime López “Capitán” en Las Marías de la calle Real 32, que dejaron su Vilariño del Morrazo anterior para situarse en nuestra calle veterana: una tapa de callos y unos pescaditos fritos, chinchos y xoubas. El vino, un Ramón Bilbao. En la atardecida, me llevaron Emilio Boullosa y Pepe Otero al de Manolo Costas, ese furancho Maceiriña ahí por Candeán, donde tomamos un raxo al albariño y no pudimos reprimirnos ante unos huevos fritos con tocino. Chejei a casa contento. El miércoles, comida familiar en la casa filiar de Rinxela, una deliciosa lubina traída de las aguas de A Guarda por Beli Martínez, productora de cine con familia pescadora. Cena, en la casa propia, nada que declarar digno de mención. Jueves, comida con femeninas colegas (Amaia Mauleón, Mar Mato, Ágata de Santos, nos faltó Elena Ocampo) en el Picadillo de la calle Fermín Penzol. El viernes, sabe Dios que tocará. Me he pasado, ingresaré el fin de semana en un convento o me refugiaré en casa, donde no haya cuchilladas rajantes ni estocadas perforantes.

O formiguillo de los de Mayeusis

A los del Consevatorio Mayeusis les ha dado el formiguillo. Están que no paran. Este “finde”. un encuentro con Jam Session en Ponteareas, un concierto de violoncello en Vigo y dos coros en Ortigueira. La primeira cita tendrá lugar hoy a las 19.00 en el CDM de Ponteareas, un encuentro entre estudiantes que acabará en jam session. Hoy también, a las 20.30, alumnos de violonchello en la sede de Mayeusis; mañana, su coro en Santa Marta de Ortigueira...

Dos años después de Alfonso

Y que anteayer se cumplieron, y bien que lo recuerda nuestra Elisabeth Taylor, dos años del fallecimiento de Alfonso Paz-Andrade, que ocurrió por accidente un maravilloso día de sol solo oscurecido por su marcha.Pero la vida sigue y después Alfonso tuvo dos nietos de su hija Sabela que no pudo conocer. Por fortuna sí pudo hacerlo con los que antes le dio su hijo Valente. Pena que hayamos perdido antes de que le tocara por edad a este hombre tan querido.