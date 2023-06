Oído, fontanería: el sudoku ourensano parece ya resuelto en una de sus partes. Según oyó avecilla, que no lo certifica –allí, como en el resto de las listas gallegas, hasta el rabo todo es toro–, Jácome será alcalde, en la segunda ronda del pleno municipal, como candidatura más votada, con la abstención probable del PSdeG, al menos mientras no se cierre la negociación sobre la Diputación. La cosa se analiza: el PP, parece, propuso a Junior “una salida digna”. ¿Eh...?

(No vayáis a pensar que cuando el pajarillo afirma lo del rabo y el toro está de cogna. Su memoria –cualquiera de las dos, la democrática y la otra– está repleta de anécdotas de cómo en el último instante hubo cambios. Los más notables fueron, uno, cuando AP dejó sin inscribir a Otero Novas, a quien Anacleto llamó, con respeto, “Otero, no vas”. El segundo, por entonces, cuando Marqués de Magallanes, en el dintel de la sede de AP, supo en el minuto final que no iba al Senado. Le dio un pasmo, leve. Uf...)

Siguiendo con el sudoku de As Burgas, el PP, para relevar a Baltar en la Diputación estaría pensando en el alcalde de una localidad muy próxima –aunque se supone que no es por eso, ofcourse, a la prisión–, mientras el PSOE porfía por la cúspide diputacional con los jacomitas. Sería la repanocha, como le dijeron al pájaro fuentes pachistas, que fuesen los jacomitas, tras años de intentos del rojerío para destronar a la dinastía baltariana, los que lo consiguieran. ¿No...?

Anacleto insiste en que el PP no renunciará así como así a lo que ha sido joya de su corona. Y curiosamente, aparte de recordar que le faltaron apenas doscientos votos, menos que la otra vez, a Baltar para la mayoría absoluta, confía, je...– en que el BNG no apoye ninguna maniobra que permita a Jácome seguir en la Alcaldía, y esa del Pesoe sería una de ellas. De no salir, tratarían de “convencer” a algún diputado individual. Acaso con una vicepresidencia primera. O algo así. ¿Capisci...?