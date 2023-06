Cuentan los asistentes que casi había tantos invitados como en la coronación de Carlos III. Pablo González cumplía cincuenta años y su mujer, Isabel Garrido, le preparó una gran fiesta sorpresa. El grupo Los 5 del Titanic calentó el ambiente con canciones de los ochenta y noventa y la propia Isabel demostró sus dotes culinarias preparando todo tipo de viandas, incluidos los postres. Ahí veis a los compañeros de trabajo y de su etapa colegial, además de un querido profesor que en la foto prefirió esconderse igual que Wally. Dicen que la fiesta resultó un éxito y ahora todo el mundo está deseando que cumpla los cincuenta y uno y que viva cincuenta años más.

Esos perros lejanos, dice Janeiro

Mal rayo me parta, no quería fallar mañana a las 8 de la tarde en la presentación del poemario de mi frater Manuel Janeiro en la Casa de Arriba (Martín Códax 23), pero justo a esa hora tengo que estar en El Corte Inglés presentando el bautizo público en la pintura de Mary Quintero. No obstante, dígovos a las almas sensibles que aún practicáis el ahora transgresor hábito de la lectura en medio de una masa narcotizada por las pantallas, y aún más a quienes pertenecéis a esa selecta minoría que ama la poesía, que mañana a la hora y en el lugar citados Janeiro presentará Esos perros lejanos, su poemario, finalista del Premio Loewe 2021. Para darle mayor empaque conducirá el acto la catedrática de Historia Rosa Pascual y recitarán Xiana Lado y el propio autor, y al fondo la guitarra de Brais Iriarte. El currículo de Janeiro es tan rico y florido que no lo cuento pero que sepáis al menos que es escritor, diseñador y educador español ahora jubilado y residente en Vigo-Nigrán y que desarrolló su actividad en variados campos de creación, entre ellos la ilustración de libros.

Un Caballero docto en humor

A ver ¿alguien se atreve a competir en conocimiento sobre los intríngulis del humor con el periodista y escritor riojano pero asentado en Vigo Félix Caballero? Os advierto antes que este licenciado en Ciencias de la Información y Doctor por la Universidad de Vigo escribió ya libros como O humor galego alén da retranca (2012), O humor en cadriño, Conversas con Siro, Xaquín Marín, Xosé Lois, Gogue e Pepe Carreiro (2012), O humor en cadriños II, Falemos de caricatura (Xerais 2018)… Estaba el lunes en el Club FARO durante la presentación de la novela La niña de la sal, de Elena Gallego. Qué bueno el ensayo sobre la retranca publicado en Galaxia y aún a la venta, que intenta diferenciar al gallego de otros humores. Y en esa editorial saldrá a la venta estos días un relato de suyo de literatura infantojuvenil, O tesouro de Casqueiriño, con ilustraciones de Evaristo Pereira, que es un grande vigués del dibujo.

Un guardia civil de arma letrada

Y me entero que mi amigo guardia civil, Ramón Otero, presentará en breve (25 de junio, Feria del Libro) su tercera novela, Peregrino, en que la agente del FBI Anna Draven viaja a España al encuentro con sus raíces y descubre al leer una novela que una serie de asesinatos que relata y se van cometiendo a lo largo del peregrinaje del autor por el Camino de Santiago son ciertos. Desde 2004 Ramón Otero ha prestado servicio por gran parte de España dentro del Benemérito Instituto. Quizás sean unos 100 mil kilómetros en moto los que recorrió en Tráfico a través de los Pirineos y Aragón. Ahora cuida de la ría de Vigo desde el Puesto de Cangas pero no descuida esa pasión literaria que le ha llevado a publicar en 2019 Relatos para Soñar, en 2021 Magna, novela de ficción histórica ambientada en el siglo II en las inmediaciones de nuestra protociudad. Ahora Peregrino, con Cosecha Negra, una editorial que comienza. Ramón está como una moto en lo literario.