Las prioridades

A la vista –o mejor dicho, tras la lectura– de la entrevista con el señor presidente Rueda que acaba de publicar FARO DE VIGO, debería haber esperanzas de que, por fin, si otro gallego accede por la vía democrática al inquilinato del palacio de la Moncloa, este Antiguo Reino pueda acceder al camino que lleva al progreso económico e institucional. Y no se pretende adjetivar el concepto de esperanza, porque si bien los precedentes no la alimentan con solidez, las circunstancias, ahora y si don Alberto gana las elecciones del 23-J, serán más probablen. No ya sólo –pero también– por aquel “Galicia, Galicia, Galicia”, que le dio la cuarta mayoría absoluta, sino porque si alguien conoce esta tierra, sus necesidades y sus urgencias, es quien la gobernó durante casi catorce años.

Y porque tiene, además, y dicho sea de paso, una deuda muy especial con el Noroeste, puesto que no sólo fue él quien forjó las alianzas para exigir no soluciones, sino el que dejó el cargo donde lo habían situado gallegos y gallegas para que sirviera a la causa que prometió. Ahora bien, la tarea será compleja, porque más de media España se siente, y con razón, discriminada, y si el señor Feijóo vence a don Pedro Sánche, serán muchos/as más a quien deba gratitud. Pero hay prioridades en cualquier aplicación de la Economía Política, como escribió Samuelson, y por una razón de justicia –que no de cuna– el posible nuevo presidente tiene que cumplir y poner a su tierra en el buen camino. A pesar de las dificultades que le esperan, tras el fin del mandato de don Pedro, caracterizado por un claro trato de favor a aquellos que le sirvieron de apoyo en el Parlamento, con grave olvido de los demás, es obvio que otros pedirán algo parecido a lo que se reclame desde aquí. Y eso es lo que obliga a aplicarle los interrogantes a la esperanza que debiera suponer para Galicia una victoria de Feijóo: se debe a que el sentido de la equidad y la justicia distributiva de los buenos gobernantes hace que en ocasiones olviden el concepto de las prioridades que, en todo caso y para cumplir los requisitos, debe contar al tiempo de espera. Y pocos dudan de que Galicia es la primera de la lista. Hablando de prioridades, en la entrevista de FARO el presidente Rueda cita de forma especial, incluso emplazando a su predecesor –para el caso de victoria– la cuestión de las competencias sobre la AP-9. Ocurre que, desde el respeto a la posición del máximo responsable de la gobernanza gallega, esa no parece la cuestión principal para llevar a esta tierra a donde le corresponde. Cierto que podría ser otra excelente baza electoral de cara a 2024, pero para eso aún falta un año más o menos si se cumplen las afirmaciones de don Alfonso. Pero en la deuda histórica de Galicia hay asignaturas pendientes de mucho mayor importancia estratégica para este país como tal, y él lo sabe. Cuestiones como la ferroviaria y sus cercanías y el peaje posible de las autovías –y la mayor carestía que para el Noroeste supone–, sí son, en el marco de ese capítulo, del todo abordables antes de cualquier otro. Y, en el tiempo de reclamaciones, no se puede olvidar el Corredor Atlántico y noticias concretas acerca de su proyecto y plazos. Igual que en lo financiero Galicia no puede esperar más a que se contemple la edad media de su población, y su dispersión, como factores a tener en cuenta. Cierto que en términos de beneficio para los transeúntes, la Autopista del Atlántico puede ser asunto más interesante, pero el señor Rueda necesitará conocer detalles –entre ellos el precio del rescate– antes de redactar su orden de prioridades. Sea como fuere, cuanto precede, que es opinión personal, no implica la osadía de indicarle al jefe del Ejecutivo gallego lo que ha de tener por urgente o aplazable: sólo recordarle lo evidente.