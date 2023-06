Unha das principais causas de aparición da violencia de xénero no fogar atopámola, xunto co alcoholismo e as drogas, nas ludopatías. Calcúlase que o Estado recada ao ano en taxas e impostos sobre actividades relacionadas co xogo algo máis de 78 millóns de euros e outros dous millóns en xogos on line disparados a raíz da pandemia e cun fortísimo crecemento entre a xuventude.

A ludopatía está definida pola OMS coma un trastorno que provoca no que a padece a necesidade incontrolable de xogar e apostar de forma patolóxica, unha terrible adición, unha enfermidade grave, sen dúbida algunha, que remata por afectar á vida persoal e familiar do paciente, con repercusións sociais, laborais e profesionais moi importantes, que en grado extremo rematan na depresión, ansiedade, violencia e tendencias suicidas, das que a orixe hai que buscala nas débedas acumuladas, créditos impagados, roubos a amigos e familiares, etc. O Estado resulta ser perfecto coñecedor desta terrorífica realidade e o problema social que agocha, así como as causas e consecuencias do mesmo, pero incapaz de renunciar a tan saboroso bocado recadatorio coa típica dobre moral dos nosos políticos. Gasta pequenas cantidades en campañas publicitarias, “xoga con responsabilidade”, e outras naderías, pero por outra banda fomenta o xogo e as súas consecuencias: lotarías, apostas deportivas... E non podemos esquecer os casinos, os bingos, as máquinas recreativas de bares e outros establecementos especializados. E, finalmente, os xogos na rede, póker ou o que sexa, nada menos que 800 millóns de euros/ano, con dous millóns de persoas conectadas alomenos unha vez ao ano. Case o 85% dos españois admitimos ter participado como mínimo unha vez ao ano nalgún tipo de xogo. Contra esta enorme presión nos medios publicitarios, cun gasto practicamente ilimitado, teñen que combater asociacións como a FEJAR, que procuran poñer coto e límites a este despropósito, prestan axuda con diversas terapias aos afectados, tramitan a auto prohibición de entrada os locais de xogo, así como asistencia xurídica de balde aos damnificados polos efectos das ludopatías, en tanto os responsables, as autoridades que teñen a obriga de poñer coto e límites a este despropósito, coma sempre, póñense de perfil.