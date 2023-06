Mira que estabas guapo, Virgilio González Barbeito, y eso que naciste en el 41, en el emocionado homenaje que te hicieron decenas de atletas vigueses. Claro, a tu lado, Pilar Moreira, tu última novia (que es tu mujer), te miraba con delectación; tus hijos Ernesto y Bernardo, con orgullo filial; y con admiración, los atletas de varias generaciones que te conocieron como entrenador en Vigo. Acabo de ver tu historial y me quedé prendado de tus victorias desde que empezaste en Madrid y te convertiste en rey de los 400 metros, luego de los 800… Luego, ya en Vigo, dejaste profunda huella como entrenador por tu nivel técnico y tu calidad humana. Y ya no digo cuando te volcaste en la fisioterapia y a muchos nos arreglaste no pocas desfeitas. Un abrazo vigués a este campeón de la vida que tanto elevó el nivel de nuestros atletas.

Cómo te pasas, Renfe querida A ver si nuevas compañías de tren privadas abaratan precios, porque Renfe no hace más que subirlos y, para más inri, reduciendo servicios. Viajar en tren era antes un recurso para los menos pudientes por sus precios asequibles, pero eso está quedando en la memoria histórica, hasta el punto de que muchos días un vuelo corto entre ciudades de España sea más barato que el tren. Preguntad, supongo, a usuarios frecuentes como el arquitecto Martín Curty, el escritor Xavier Castro o el músico Pepe Bordallo. Desde que han impuesto un nuevo sistema de tarificación dinámica, dependiente de la oferta y la demanda, los precios se han abultado como una metástasis, aunque si sacas los billetes con mucha, mucha anticipación, puedas conseguir abaratarlos. Yo utilizo con frecuencia la línea Vigo-Madrid, bajándome en Zamora y antes no llegaba casi nunca a los 40 euros, con el descuento de tarjeta dorada, por trayecto en Confort, que es un poco más caro. Ahora, difícil que me baje de 70. Ejemplo último: el 23 de mayo compré billetes para el 4 de junio ida y el 12 vuelta con Zamora y hube de abonar 145 euros. Pero es que antes, en Confort tenías además servicio de prensa y esos incultos lo han eliminado. Y si quieres elegir asiento añade 6 euros más. Y los descuentos han disminuido drásticamente. Trisha sí, pero Bea Figueroa... Las dificultades que tienen los pacientes de cáncer cuando les dan el alta para encontrar trabajo fue el tema este domingo de ese programa Xente Maravillosa de la TVG, que se sirve de cámaras ocultas para testar las reacciones de la gente. La actriz Trisha Fernández, que muchos conocen como copresentadora de Luar pero que tiene una trayectoria mucho más amplia, fue la que reaccionó en una cafetería en defensa de una enferma ya de alta cuando ante ella le negaban volver a su trabajo. Maravillosa esta Trisha, que estudió en Vigo, pero debo recordar que en esta ciudad hay una mujer, Beatriz Figueroa, que ya hace muchos años que lucha por una mayor protección laboral, jurídica y económica tras ser diagnosticado de cáncer, con una valentía admirable y sacando fuerzas de flaqueza. Llegó hasta al Defensor del Pueblo. Yo la conocí en una huelga de hambre que hizo para visibilizar el problema. Y ahí sigue ella, curada pero peleando cada día con dolorosas secuelas con una dignidad y buen humor admirable. Un curso de fotografía Lasal Ya sabéis los que sabéis que el museo Marco cuenta desde marzo del año pasado con una librería, Lasal Books, tras la que están Iria Costas y Luis Toba, formados en diseño gráfico y fotografía. Ahí siguen con su pasión y ahora nos escribe Iria para darnos cuenta de un curso de iniciación a la fotografía que impartirá el fotógrafo vigués Antonio Gutiérrez. Se distribuye en 4 sesiones de 3 horas cada una, que tendrán lugar los días 8, 9, 15 y 16 de junio de 17:30 a 20:30. No es necesario tener conocimientos previos, sólo hace falta llevar una cámara de fotos y muchas ganas de aprender. Cuesta 90 euros y se puede acceder a toda la información y al formulario de inscripción a través de este link: https://forms.gle/Wje61UusDbGi6oXa6