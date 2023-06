Lo que faltaba, fratres: ahora resulta que las lecturas de los criterios para incluir a los futuros miembros de las Cortes Generales –Congreso y Senado, yes: mejores sueldos y prebendas en la Cámara Alta y peores, como su propio nombre indica, en la Baja–: entre los cientos de pre/aspirantes. Nutrida relación, que incluye a muchos de los que hasta ahora tenían chollo en el Estado, rama gubernamental y derivados, y que si las encuestas aciertan, catacroc. Y eso duele. Jo.

Por eso, según algunos malévolos, parte de los cesantes tendrán que volver a trabajar. Y no pocos inscribirse en las oficinas de empleo, porque tienen demostrado que, excepto para la política, y como se ha visto, tampoco ahí son unas lumbreras, no aciertan ni cuando les mandan hacer la “O” con un canuto. Eso sí: algunos hallarán hueco, bien pagado, en Consejos de empresas públicas, asesorías ytalytal a revés de puertas giratorias. Porque siguen funcionando, ¿no?.

Hablando de encuestas, Anacleto ya se hizo con el típico traking inmediatamente posterior a las elecciones del 28-M y comunica datos sorprendentes para los más cerriles del rojerío galaico. Uno) que el PPdeG no sólo se mantiene, sino que puede subir en cuanto recoja la cosecha de mayo en el suroeste. Dos) la sorpresa no es tanta si se tiene en cuenta que la pérdida de la Diputación es un valor estratégico muy notable. Y si no lo creéis, preguntad al tío Abel. ¿Eh?

Pero aún ni paréis de hacer gestos, cerriles del rojerío. Resulta que, todo lo dicho aparte, la estadística indica que Rueda es mucho más presidente de lo que esperaba el rojerío, sino que –si el cotarro sigue así– puede superar en votos a Feijóo, aunque quizá no en escaños, por aquello de “los restos”, que esta vez serían los del PSOE. Y si se confirman algunos de los nombres que suenan para las listas zurdas,, en vez de caída habría que hablar ya de desplome. ¿Capisci?