La noticia –que acaba de publicar este periódico– de que Portugal ha dado el visto bueno al proyecto de una empresa británica (“Savannah Resources”), un Informe Ambiental Positivo para abrir y explotar una mina de litio ubicada a treinta kilómetros de Ourense, puede y debe relacionarse con otras. Por ejemplo la que también difundió FARO DE VIGO hace meses, dando cuenta de los trabajos que se habían realizado en la antigua frontera galaico-portuguesa en aquella provincia. Por cierto, con resultados favorables a la posible utilización de residuos de antiguas minas para obtener ese mineral, necesario para una serie de utilizaciones relacionadas con la industria de automóviles eléctricos.

La diferencia es que del hallazgo en territorio gallego nunca más se supo, al menos de forma pública, y esa es una nueva evidencia de que Galicia sigue detrás, en inventiva, capacidad de atracción de inversiones y –sobre todo– agilidad administrativa para consolidar sus opciones. Y hay otro factor que no se ha explicado bien o al menos no suficientemente: por qué esta tierra no explota su riqueza minera del modo en que muchos creen que podría hacerse: con respeto medioambiental, que no es una condición subjetiva, sino que viene marcado por normativa en vigor de obligado cumplimiento. Otra cosa es el control para que así sea: de resultar efectivo se ahorrarían problemas.

Entre ellos aparecen con relativa frecuencia el rechazo que no pocas explotaciones provocan entre los habitantes de sus cercanías. Y, curiosamente, en gran parte de ellos “colaboran” dos factores. Uno, la tantas veces citada burocracia, en apariencia imposible de agilizar pese a que ya existe tecnología aplicable para hacerlo. Siempre se afirma que la Administración debe velar porque se cumplan las garantías constitucionales, y es cierto, pero eso no supone que en ocasiones haga padecer a los beneficiados. Otro factor, muy parecido, es la lentitud de los Tribunales para resolver los pleitos y reclamaciones , por ejemplo, vecinales, lentitud que produce un enorme malestar.

Quizá sea conveniente citar, siquiera a modo de ejemplo, el caso reciente y aún no resuelto de los vertidos que una mina ubicada cerca de la ría de Muros y Noia, que según los mariscadores, pescadores y algunos representantes de la comarca denunciaron la situación. Según dijeron, amenazaban los cultivos de berberecho. Las denuncias provocaron una investigación que dio como primer resultado la obligación de que la empresa ubicase una depuradora pero todavía el asunto está pendiente de resolución definitiva.

Hay más situaciones parecidas, y de algún modo no sólo molesta a mucha gente, sino que provoca reacciones hostiles que alcanzan de forma injusta a todo el sector.

Conste que no se pretende, en absoluto, endosar a la burocracia todos los problemas que hacen, y es otro ejemplo, que en determinados asuntos hacen que Galicia siga detrás del norte de Portugal en iniciativas y atracción de inversiones. Cierto que juega a su favor algo tan significativo como la media salarial, más baja del país vecino, algo que rebaja a su vez los costes empresariales, y que Lisboa concede ventajas fiscales a los inversores. Pero, aún así, Galicia podría competir sin demasiadas dificultades. Resulta indiscutible que la –muchas veces– exasperante lentitud de las tramitaciones disuade a los inversores de traer aquí su dinero.