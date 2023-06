La pensión en serio

En nuestro país el sistema público de pensiones de jubilación tiene dos variantes: contributivas y no contributivas. Para acceder al cobro de la prestación contributiva es necesario haber cotizado a la Seguridad Social un mínimo de años estipulados y la cantidad a percibir está referenciada con el nivel de cotización efectuado por cada individuo a lo largo de su vida laboral. Es decir, lo que cobra el perceptor mensualmente proviene de sus aportaciones realizadas a esa caja de solidaridad intergeneracional. Por lo tanto se trata de una cifra objetiva para cada individuo que se barema en función de sus aportaciones y no por cualquier tipo de prebenda subjetiva. Además, el interesado puede acceder y consultar en cualquier momento su estado personal de cotización que aparece claramente especificado en un documento proporcionado por la Seguridad Social denominado informe de vida laboral y así conocer de primera mano y a tiempo real cuál es su nivel de cotización y por lo tanto cuál es en cada momento el importe de la pensión que le corresponde.

Paralelamente, con el fin de dotar de una pensión económica a personas que, aunque entran en la edad de jubilación, no han llegado a cotizar los años suficientes para lograr acceder a una pensión de las denominadas contributivas, el Estado proporciona, desde la protección social, las denominadas pensiones no contributivas.

Así, de forma muy simplificada, es como funciona nuestro sistema de pensiones públicas de jubilación.

Las pensiones son elemento fundamental para la calidad de vida de los ciudadanos en el momento en el que quedan fuera del mercado laboral y por lo tanto sin la posibilidad de disponer de un trabajo u ocupación que genere una actividad económica de donde obtener ingresos para desarrollar su vida. En este estadío nos encontramos pues con dos tipos de perceptores: los que han contribuido con sus aportaciones regulares al sistema y, por lo tanto, ejercen su derecho a percibir una pensión en base a las cotizaciones realizadas y los que precisan de una ayuda pública para dotarlos de una aportación mensual y que, por no haber cotizado lo suficiente, el nivel perceptivo no tiene como referencia las cotizaciones unipersonales de estos ciudadanos al sistema de pensiones.

Llegado ese momento, el de la jubilación, es cuando tiene lugar un examen de conciencia real sobre la vida laboral de cada individuo y, claro está, las diferencias son muy notorias. Hay personas que han cotizado durante toda su vida de forma legal y con altas aportaciones a esa caja de solidaridad intergeneracional y ahora se encuentran con el cobro de una pensión contributiva elevada, otros que han realizado también de forma legal cotizaciones de tipo medio o bajo y el baremo obtenido le proporciona pensiones acordes con su aportación y otros, que han ido sorteando las cuotas de la seguridad social y por lo tanto se encuentran de repente con que no tienen demasiadas opciones pues de aquellos polvos vienen ahora esos lodos.

Dejamos a buen recaudo de la protección social, como debe ser, a aquellos ciudadanos y ciudadanas que la vida no les ha deparado una transición fácil pues el factor suerte es una variable que a veces se posiciona como un parámetro caprichoso interfiriendo de forma negativa en la existencia. Por eso está claro que el sistema debe ser solidario con los necesitados, pero no así con los “azorrados”.

¿Y por qué digo esto?

A pesar de que las normas de juego son claras: cotizaciones igual a nivel de prestación, llegado el momento jubilar como el tema es capital, ya que tiene que ver con el mantenimiento vital post jubilar, circulan muchas verdades a medias que, más allá de lo que se considere en cada momento el nivel digno de una pensión, no tienen nada que ver con la solidaridad que cada individuo ha tenido con el sistema en función de sus ingresos.

Por ejemplo, hay personas que dicen: “llevo pagando treinta años y mira lo que cobro” y es verdad que llevan cotizando ese tiempo, pero ¿cuál es la base de su cotización, es decir, ¿cuánto han aportado al sistema?

Por otro lado, en referencia a la generación que se está jubilando hoy denominada “baby boomers”, sabemos que en esos años de actividad laboral, algunos, quizá más de los que pensamos, de los que ahora reclaman una pensión digna, no han sido demasiado solidarios con el sistema, ya que han trampeado lo que han podido trabajando en lo que se denomina “B”. Ha habido algunos ámbitos en los que muchos individuos han estado laborando de forma habitual en esta letra y ahora claro, se encuentran de repente que las cotizaciones no dan para disponer de una renta de jubilación interesante debido a las nimias aportaciones realizadas.

Sumarse a la marea de pensión digna es fácil, pero es necesario sacar el grano de la paja y diferenciar por un lado a las personas que sí se merecen una prestación digna, bien porque han contribuido a la Seguridad Social con sus aportaciones de forma legal en base a sus ingresos junto a las que no han dispuesto de recursos y es necesario echarles una mano y por otro, a las que no han sido solidarias y se han hecho un patrimonio personal con el dinero ahorrado de la no contribución al sistema social. A lo mejor, se podría cuadrar la caja de la Seguridad Social, siempre tan diezmada, si a esas personas se les hiciera un balance de lo conseguido durante su vida laboral en referencia a las cotizaciones realizadas.

Por ejemplo recuerdo como algunos de los que venían a hacer reparaciones a casa llegaban en coches de alta gama y no querían factura... todos sabemos que eso ocurría más o menos de forma habitual en los 70, 80 y en los 90. Hay ejemplos de profesionales liberales de gran éxito en esa época que hoy hacen declaraciones públicas en las que señalan que cobran una pensión de mierda y esto a primera vista tiene una única lectura: insolidaridad intergeneracional.

En definitiva, el tema es complicado y parece que, como se suele decir: “a lo hecho, pecho”, pues es difícil poner el cascabel al gato. A ver cual es la formación política capaz de proponer una subida de pensiones interesante pero analizando la vida laboral de las personas en referencia al patrimonio personal y las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas y, a partir de ahí, definir lo que las personas que no cotizaron debidamente, es decir no fueron legales, deben aportar ahora a la caja de solidaridad intergeneracional para tener derecho a esa pensión contributiva digna que solicitan. Así, por un lado se equilibrarían con los contemporáneos que pagaron puntual y religiosamente las cotizaciones a la Seguridad Social en función de sus salarios reales y por otro, estas aportaciones devengadas en diferido provocarían una entrada económica nada desdeñable para darle un respiro a la caja de las pensiones.

Está claro que en la vida las cosas no siempre van bien y la sociedad debe ayudar al que tiene problemas y se encuentre en verdadero riesgo de pobreza, pero a primera vista parece demasiado arbitrario el café para todos ya que minusvalora a las personas que han cotizado durante su vida laboral en función de sus posibilidades y aporta una bula a los insolidarios sociales.

La concienciación sobre la colaboración con el Estado es una asignatura pendiente que se debería cursar en los colegios desde la infancia, tanto como las matemáticas o la lengua. El compromiso social sobre la necesidad de realizar de forma fidedigna las aportaciones económicas provenientes del trabajo durante toda la vida laboral para el mantenimiento del sistema, debería venir de serie con los ciudadanos con el fin de no llevar sorpresas ni en el presente ni en el futuro y sobre todo, desterrar caraduras y falacias, porque el dinero público para sufragar nuestras necesidades sociales no nace en una mina que hay debajo de la Moncloa sino de las aportaciones de todos los ciudadanos sin excepción.

