Eu tamén son Angels Barceló

Cando se aproximan as eleccións as cidades vólvense intransitables. Resulta difícil circular, sexas vehículo ou peón, porque as obras acaparan todo o espazo. Son o escaparate de urxencia dos gobernos municipais e sempre van acompañadas do clásico desfile de inauguracións. Esa escultura, esa placa nun edificio histórico, esa estación de autobuses. Todo isto hai que fotografalo para ilustrar os xornais coa seguinte advertencia tácita: “eh, cidadanía, isto fixémolo nós, que ninguén se despiste o día das votacións”.

Hai un labor que me parece bastante complexo nas campañas electorais e ten que ver coa comunicación. Ignoro como se consegue que un eslogan teña gancho e forza, resulte orixinal sen que fose usado anteriormente, e todo isto sen caer no absurdo. Na última campaña electoral observei con atención as diferentes estratexias dos partidos políticos. Algúns usaron o nome do partido en tamaño ciclópeo e outros en tamaño liliputiense. Algúns xogaron coa nomenclatura das cidades e outros apelaron ao clásico: “merecemos outra cousa mellor”. É curioso porque unha mañá, de súpeto, a cidade amence coas paredes empapeladas coas caras das candidatas e candidatos. E, malia que están por todas as partes, ás veces teño a sensación de que son invisibles, de que a maioría da xente apenas repara nos carteis de propaganda electoral, como se tivésemos un botón para desconectar a parte do cerebro encargada de recoller esa información.

Confésolles que estaba desexando que pasase a campaña. Que rematase canto antes para que as cidades recuperasen o equilibrio, as radios e televisións a súa programación habitual e parase a acumulación de obras e promesas que tantas veces vemos incumpridas. Pero vai Pedro Sánchez e anuncia o adianto das eleccións xerais para o 23 de xullo. A reacción de Ángels Barceló represéntame. Queriades un respiro? Pois esta vez non. Tiñades xa as vacacións organizadas, xornalistas? Que faena. Agora mesmo a posibilidade de acabar nunha mesa electoral o 23 de xullo é unha ruleta rusa. E que pasa coas vacacións mentais? Máis discursos, máis debates, máis tensión, máis madeira.

O persoal encargado de preparar as campañas ten un reto difícil. Sobre todo quen non fixo os deberes a tempo. Mentres Ángels Barceló botaba as mans á cabeza, en Valencia apenas 72 horas despois das eleccións municipais, o líder de Vox, Carlos Flores (antigo candidato de Fuerza Nueva condenado por un delito de violencia psíquica habitual contra a súa exparella), esixiu a derrogación todas as leis de violencia de xénero (isto non debería sorprendernos sendo un señor condenado por violencia machista) e memoria histórica, e manifestou a a súa intención de asfixiar o catalán e pechar a televisión pública. Esas son as súas condicións para pactar e investir ao PP na súa comunidade. En Madrid, un día despois das eleccións, recibiron a nova de que máis de dez mil nenas e nenos quedan sen praza nas escolas infantís. Horas despois, Ayuso anunciaba unha subida do 13% no prezo dos menús escolares, o que suporá para as familias uns 110 €euros de gasto extra por cada neno. En Galicia Vox conseguiu por primeira vez unha concelleira, en Avión. Estanos quedando un país insoportable.