Nacida en Santiago pero desde los 13 años en Vigo. Licenciada en Farmacia, Máster en Ingeniería Ambiental, en Medicina natural y en mindfullness con dos libros publicados. El último, Dietoterapia, de editorial Cydonia, relativo a la salud integral. Acostumbrada a romper esquemas. Madre, estudiante perpetua, deportista, vitalista, buscadora y viajera incansable. Criada en un ambiente de librepensadores, de carácter interdisciplinar y polifacético. Hiperactiva, buscadora incansable de diferentes paradigmas culturales para comprender como poder sobrevivir en un sistema rígido y estructurado. Como científica le interesa ese ámbito donde la ciencia se une con la filosofía. Como sanitaria y profesora poder compartir su experiencia personal en la búsqueda de la salud y la serenidad.

Una cita con la memoria de posguerra en Club FARO

Fueron 488 páginas pero mereció la pena la lectura, que concluí anoche, del libro de Elena Gallego Abad El legado de la niña de la sal (La Esfera de los Libros). En primer lugar, porque tengo que presentarlo el lunes en el Club FARO pero, sobre todo, porque con un desarrollo sencillo en forma de novela histórica me ha permitido entrar, con el argumento real de la historia de una familia de Viveiro, en la vida de posguerra, el miedo, la represión y el hambre. Una historia que pertenece a la misma familia de la autora, Elena Gallego, que, como periodista, realizó un intrincado proceso de investigación entre los diarios maternos y mil archivos para saber quién era su madre, Carmen Abad, huérfana de la guerra civil, su abuelo, José Abad López, perdido durante la misma, María José López, otra huérfana vital en la vida de su madre... Os aconsejo asistir al acto del lunes en el Club FARO a todos aquellos que queráis saber de la vida durante la posguerra en Galicia o a los que quieran recordarla, o constatar lo poco que los hijos suelen saber de los padres, de la memoria histórica familiar...

¡A por los chiringuitos pues!

Me llama desde Nigrán un caro amigo para invitarme a la inauguración este fin de semana de su chiringuito playero, no voy a decir cual porque no sabía si le daría tiempo a abrirlo. Entramos en junio, que es la antesala del tiempo “chiringuiteiro”. Yo no voy a playas superpobladas como las nuestras pero, si voy, prefiero quedarme en el chiringuito. Me dice mi amigo que en Vigo habrá once, instalados en las playas de A Punta (Teis), ETEA (Teis), Santa Baia (Alcabre), Argazada (pistas de patinaje), dos en Tombo do Gato, otros dos en O Vao y tres en Samil. Pero yo casi prefiero irme a uno de los ocho de Nigrán, que tendrá 2 en Playa América,1 en Panxón, 1 en A Madorra, 1 en Area Foxa, 2 en Patos y 1 con churros en Lourido. O a alguno de los 4 de Baiona, sea en Santa Marta, A Ladeira, A Ribeira ...

Virgilio, admirable Virgilio

¿Cuánto tiempo llevo sin ver a mi querido y sin embargo admirado amigo Virgilio González, marido de Pilar Moreira, padre de Ernesto y Bernardo, ex atleta campeón y forjador de atletas vigueses durante décadas? Hombre siempre cordial, discreto, comprensivo y de sonrisa a punto con el que compartí no pocas fiestas, él sin beber en ninguna. ¿Cuántos atletas le esperarán hoy para darle loa y alabanza? Si yo lo hubiera tenido de entrenador, hoy sería... ¡buf!