En puertas ya del verano, y a tiro de piedra de unas elecciones generales después de las municipales y antes de las autonómicas de –en principio– 2024, no poca gente del común que habita en Galicia sigue sin decidir el santo bajo cuya tutela prefiere cobijarse. No es broma ni escepticismo llevado al estertor; es, simplemente, el buen ojo que para advertir riesgos han tenido siempre los pobladores de este “córner” peninsular. Aparte, claro, de la impotencia para espantarlos –los riesgos–, y no por culpa suya, ya que todos los Gobiernos centrales que han sido sólo tuvieron un denominador común: o la falta de compromiso con el Noroeste o el incumplimiento de los adquiridos en época electoral.

Hay algo peor: que esa desgracia se fue convirtiendo en hábito, de forma que hoy casi nadie se queja demasiado. Y conste que el introito no excluye a ninguno de los ejecutivos, aunque es cierto que unos acumulan más “olvidos” que otros. El récord, de momento, lo ostenta el actual, muy deteriorado ya por los manejos autocráticos del PSOE y sus socios y apoyos parlamentarios, todos adictos a la vieja tesis de Juan Palomo –“yo me lo guiso, yo me lo como”–. Un día en el que gran parte del electorado negó a don Pedro el apoyo que ahora reclama a todas prisa para que el 23-J no sea aún peor que el 28-M pasado. El problema es que su señoría ha reincidido en el error que le costó el castigo del pasado domingo. Entonces, planteó las elecciones casi como un plebiscito de aceptación personal y ahora ha eliminado el “casi”. Así lleva a la sociedad española a algo que no merece: la eliminación de los matices y reduciendo el voto a un “sí” o un “no”. Obviamente, manteniendo el formato de unos comicios generales, pero obligado a resucitar la sobrepasada, y además casposa, fórmula del frente populismo. Ya la aplicaba, pero ahora la lleva a urnas. Sin darle el valor que realmente tiene a lo que está en el ambiente: que el problema no es sólo su política, sino su persona, su práctica y sus reiteradas falsedades. Todo esto, que –como siempre– es una opinión personal, lleva a insistir en algo clave: a pesar de las peculiaridades y el entorno de estas elecciones próximas, pueden ser, como ya se dijo, una gran oportunidad para esta tierra. Porque si el actual Gobierno continúa, no podrá evitar por mucho tiempo más que los resultados de su partido en Galicia apunten a una caída mucho mayor en las autonómicas, y el PSdeG tendrá que exigir del PSOE que, al menos, cumpla parte de sus promesas. Si por el contrario es el señor Feijóo quien preside el próximo Consejo de Ministros, habrá que recordarle su “Galicia, Galicia, Galicia” para que este Reino ocupe el lugar que le corresponde de una vez en las decisiones que necesiten un “empujón”. Todo, o gran parte de ello, se conseguirá si se plantea bien, por todos aquí, la campaña electoral que ya está en marcha. Y en cuyo transcurso será necesario que exijan, partido a partido –políticos, por supuesto–, aquello que este país necesita, pero desde óptica gallega. Cierto que los comicios son generales, pero los diputados representan a las provincias en ese foro, y todos, a España. Y va siendo hora de evitar la reincidencia en los errores y reivindicar que el Noroeste en general, y Galicia en particular, también existen y cuentan para todo.