Sabed, fratres, que el que no se rinde es Gonzalvus. Le cuentan a avecilla que han oído sus últimas declaraciones, en las que no pronunció ni una crítica para la gestión electoral del PSdeG, pero le dio un repaso a las cifras de las anteriores municipales y como lo medible no es opinable, caña, caña, caña. Eso sí: no adelantó su decisión definitiva acerca de si será precandidato presidenciable para Xunta, y añadió que, en la campaña del 23-J, estará “donde quieran”. Ojo...

Por cierto, el pájaro ya oyó rumores –no certificados, pero entretienen– acerca de las listas que los psoeciatas galaicos preparan para las Cortes que vienen. Hay unas colas para apuntarse parecidas a las de los musulmanes cuando llegan a La Meca, pero algunos destacados serían David Regades por Pontevedra, Miñones por A Coruña y en Lugo puede que aún opine Pepiño Bé. Sin abandonar el rojerío, Anacleto informa de que en el PSdeG hay ya quienes reclaman “de inmediato” –lo que quiere decir después de las generales de julio, claro– que el partido, y nunca mejor dicho, nombre mediante el procedimiento establecido, de una vez al candidato a la Xunta. Parece que la cosa va a quedar reducida a tres, susceptibles dos de ellos a pacto. Serían el citado Gonzalvus, inasequible al desaliento, Besteiro y el propio de la orden valentiniana. Uyuyuy... La rumorología, que al decir de algunos cada día se parece más a la demoscopia, ambas como ciencias adivinatorias, aconseja no fiarse del todo de nombres, aunque el agente secreto suele fallar poco. Ahora, eso sí, se sabe que en las oficinas donde se resuelven estas cosas existe overbooking de cargos psoeciatas preguntando qué hay de lo suyo. Por si fallan los cálculos y los comicios salen como salió la oferta del cine a dos euros a los pensionistas: una cogna. Uf...