Hoy os traemos para empezar el “week end” con un toque poético esta imagen que tomamos al colectivo Desafiando sombras en el concierto que dieron hace días en la asociación Évame Oroza. Hasta ahora uno solo recuerda en anteriores recitales presencia femenina pero ya veis que tenemos esta vez doble infiltración masculina con Miguel Vigo que mucha gente conoce en actividades diversas, entre ellas la hostelería, y el músico y ahora escritor Santiago Ferragud.

Évame Oroza homenajea mañana al arquitecto César Portela

Premio Nacional de Arquitectura en 1999, Medalla de Oro de la Arquitectura 2023... difícil mejorar el expediente profesional del pontevedrés Cesar Portela, las grandes obras que jalonan su trayectoria desde los años 60, pero quienes le conocemos valoramos aún más su espíritu humanista tanto como su profunda humanidad, esa capacidad para sentir afecto, comprensión o solidaridad hacia el otro. Razones sobradas tiene la viguesa asociación Évame Oroza que preside Javier Romero para hacerle mañana un homenaje, como antes hizo con Méndez Ferrín, por su compromiso con la arquitectura, el arte y la cultura en general. ¿En la arquitectura? Desde las viviendas para gitanos en Poio (1971-1973) hasta, solo por hablar de Vigo dada su extensa obra por la Galicia toda y más allá de Galicia, el Auditorio Mar de Vigo, el museo Verbum, la ampliación del aeropuerto vigués, el Museo del Mar en colaboración con Aldo Rossi... Ya os aviso a quienes queráis asistir mañana a su nombramiento como Socio de Honra que comenzará alrededor de las 12 con una charla en el local de la Évame Oroza (Subida á costa, 4, barrio viejo alto) y posteriormente tendrá lugar una comida en el restaurante El Castro (previa inscripción en admin@evame.org) en la que se le hará entrega de un obsequio. Vigo abraza cordialmente al pontevedrés César Portela.

Un feliz fin de semana de teatro con la coral viguesa de la ONCE

Una obra interpretada por la Coral Polifónica Cidade de Vigo da ONCE en el teatro Ensalle (Chile, 15), hoy, mañana y pasado a las 8 de la tarde. Esa es la singular propuesta que yo destacaría para este fin de semana con la dirección y dramaturgia de Juan Navarro, creador de 17 piezas escénicas desde 1994 hasta la actualidad y con larga trayectoria como actor. Imaginaos un coro popular formado por personas de diferentes profesiones, géneros y generaciones que decide reescribir los cuatro movimientos que componen la 9ª Sinfonía de Beethoven. No quieren usar instrumentación, sólo sus voces y durante los ensayos el grupo habla sobre las tragedias, los temores y las problemáticas de la sociedad actual. Pues esa es la propuesta que, con el coro vigués de la ONCE, podéis experimentar cualquiera de estos tres días las almas sensibles que quedéis en la ciudad. Una representación ideada para llevar a cabo, con grupos diferentes, en ciudades diferentes. Aquí, con nuestro coro de la ONCE.

Por si queréis música a oscuras

Mirad por donde, hoy estoy en la busca y captura de propuestas originales para el fin de semana y, si en el Ensalle hallé sobre las tablas a una coral, en el Auditorio de la Fundación Mayeusis (Areal 138) me sorprendió el Concerto en Penumbra, una velada para hoy mismo que comienza a las ocho y media de la tarde con el sonido de las guitarras como protagonista absoluto. La originalidad está en que se prescinde del elemento visual de modo que las sensaciones que provoca la música sean más intensas al centrarse solo en el oído. ¿Y cómo? Pues apagando las luces del auditorio, tanto para el público como para los alumnos participantes aunque no sería completamente a oscuras, unas pequeñas velas semiocultas quieren crear un ambiente donde se aprecien las sombras y siluetas de los músicos. La idea se le ocurrió al maestro de Guitarra de Mayeusis, Ernesto Campos hace años, y hoy se llevará otra vez a la práctica. ¿Mola o no mola?