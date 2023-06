Uno de los temas que mayores acuerdos suscita en la sociedad actual es que el mejor sistema de convivencia que existe es la democracia. Por supuesto que no se acepta que carezca de defectos, pero a la hora de la verdad parece muy cierto lo que le atribuyen, sobre ella, a un importante político británica, que la definió como “el peor modelo que existe, si se eliminan todos los demás”. O algo parecido: la cuestión es diferente y, resumida, consiste en que hay veces en que resulta inconveniente. Sobre todo cuando chocan la teoría y la práctica, y peor aún cuando se pretende hacer de la coherencia algo variable en función de quien la interprete, o de que no convenga a determinados intereses.

En Galicia, y más concretamente en Ourense, se está dando estos días un caso que podría concentrar cualquier interpretación de ese tipo de democracia. Porque resulta que allí, en la ciudad capital de la provincia, un candidato populista gustó mucho más a los electores que a sus rivales el 28-M, ha ganado en votos y concejales a los tres partidos mayoritarios en la comunidad. Y, a modo de bonus, dispone de tres representantes en la Diputación que podrían ser decisivos. El ganador, Pérez Jácome, alcalde desde 2019 gracias al PPdeG y su entonces presidente –a través de un cambalache: Alcaldía de la capital a cambio de la presidencia de la Corporación provincial– es ahora “non grato” para el resto.

Salvo para los ciudadanos que le votaron. Y aunque no dispone de mayoría absoluta y, por tanto, es susceptible de no repetir cargo, sería menester, para lograrlo. el acuerdo entre los otros partidos con presencia en el Ayuntamiento: el BNG ya ha dicho, de forma oficial, que no respaldará la permanencia de Jácome donde está ahora. Y de ahí procede lo que se llamó incomodidad, porque va a ser difícil explicar al país que dos grupos, políticamente incompatibles en el asunto, van a tratar de ser jueces, fiscales y verdugos –políticamente hablando– de quien los venció en las urnas. Aparte de que sin el BNG, el relevo sería (ahora) de aritmética imposible.

Peor aún: que uno de esos dos, el PP, lo puso donde está sabiendo su perfil, y el otro, el PSOE, primero lo llevó a los tribunales –a Jácome– y ahora negocia –parece– dejarlo donde está a cambio de que le entregue la Diputación. El mismo pacto, al revés, de los Populares hace cuatro años. De este modo, el sudoku parece irresoluble, y la imagen de Galicia y su vieja política de caciques y cacicadas aparenta resucitar. Sobre todo cuando está por el medio el vergonzoso mercadeo sobre la presidencia de una Diputación, ya bajo la sospecha de que se cumpla aquello que atribuyen a sor Juana Inés de la Cruz y otros a Teresa de Avila: “Tan pecador es el que peca por la paga como el que paga por pecar”.

Llegados a este punto, habrá quien pueda suponer que cuanto precede es un manifiesto de simpatía hacia el alcalde en funciones. Allá quien lo haga. Lo cierto es que sólo hay ánimo de insistir en algo muy claro: que el sistema tiene sus reglas y que no se pueden variar en función de intereses que chocan con la voluntad popular. Pero sí conviene insistir en que la imagen de este Reino corre el riesgo de caer en algo parecido al resto de España: un estado de tensión creciente que puede acabar en auténticos discursos de odio. Ya se mostró en el discurso de Sánchez, cuando se le oyeron auténticos disparates –jaleados por sus hooligans, más que diputados y senadores/as– que llevan al recuerdo de los pasados años treinta. Ourense, y Galicia, no merecen eso porque haya quienes no saben afrontar la democracia incómoda.