Una vez concluidas las elecciones municipales, es el momento de valorar los resultados. El PP, volvió a ganar por mayoría, y ya son cuatro mandatos seguidos que lo consigue, lo que viene a decir que su trabajo hasta ahora fue del agrado de la mayoría de los marinenses, por lo que merecen el reconocimiento del trabajo, dedicación y esfuerzo durante el mandato. Por ello debemos felicitar al Partido Popular de nuestra villa, en la persona de la alcaldesa, María Ramallo, que demostró, una vez más, junto con su equipo, que su trabajo y actuaciones fueron del agrado de los marinenses. Pues es verdad que su actuación en el rural marinense se dejó notar, mejorando notablemente sus comunicaciones, adecentándolo, humanizándole, y por qué no, poniéndolo en valor. En cuanto al casco urbano, se hicieron algunas obras importantes, pero la más sobresaliente fue el comienzo de las obras del Auditorio. Y en el aspecto social y de ocio, la mejora de las fiestas, la consolidación de la Fiesta Corsaria, etc. que consiguen darle mucho ambiente y movimiento a nuestra villa. Por lo que nuestra valoración es positiva. En una carta abierta, hace 12 años, con motivo de su primera mayoría os decía: “Piensa siempre en Marín. Que carencias tenemos, cuales son nuestros problemas, y adopta las mejores soluciones. Tenemos problemas de todo tipo. Tenemos problemas de límites, de urbanismo, de desarrollo… Marín es una villa abierta al mar, es necesario que eso se traduzca cuanto antes en una realidad, las posibilidades existen, todo depende de tu grado de convencimiento y voluntad de servir a Marín. No busques el reconocimiento inmediato, aún a riesgo de no ser comprendida, con el tiempo las cosas bien hechas son reconocidas… Animo pues y adelante”.

La segunda posición la consiguió el PSG-PSOE, que no fue capaz de superar lo alcanzado en la anterior legislativa, a nuestro entender, porque durante la pasada legislatura, los marinenses, no conocimos sus propuestas ni sus proyectos. Falta de comunicación, y el programa no fue muy explícito, quizás le faltó concretar más sus propuestas, y explicarlas con mayor claridad. Pero mantuvieron su representación. Siempre se aprende algo. En cuanto al BNG, que alcanzó tres escaños más, llegando a los cuatro, con un programa también poco explícito, con alusiones a mejoras generales sin concretar, y muy utópicas dadas las condiciones urbanísticas de nuestro casco urbano, pero supo recoger los votos de los partidos que se habían presentado en las anteriores elecciones. Y para finalizar, llamar la atención, a los partidos, de la descortesía o desconsideración, como quieran llamarle, para con los marinenses, sus votantes, al utilizar, en sus Programas, exclusivamente la lengua madre: el gallego, sin tener en cuenta: primero que el idioma oficial es el castellano y el gallego, y que en Marín hay persona que no son gallegas, y ni siquiera españolas, y que algunos marinense no dominan el gallego. De modo que, a nuestro entender, los programas debieron ser bilingües.