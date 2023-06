Esta es una pandilla de felicidad altamente contagiosa, engarzada por sus periódicos encuentros culinarios. Uno les llama los “Pitrini boys” porque “Pitrini” (1º izda.) es el que más años ha cumplido aunque no por ello ha mermado más sus ganas de jarana, regodeo, bulla, guirigai... Ahí les veis hace días en Cabeiras en su última convivencia y no por motivos religiosos sino en el Mesón de la Lamprea para dar cuenta de las últimas de la temporada. Manolo Sampedro (“Pitrini”), Mingos Fdez, Manolo Durán, Juan Iglesias, José Luis Outomuro, Richi Figueroa, Paco y José Luis ¡Presentes!

Gutiérrez deja el mando en Amigos de la Ópera con superávit

Tras 18 años en la directiva y nueve años en la presidencia de Amigos de la Ópera, ha decidido poner fin a su gestión coincidiendo con su jubilación laboral y con la incidencia, en su vida, de otros intereses que reclaman su atención. Aplausos a Pedro Pablo Gutiérrez, periodista en sus inicios, publicista después, profesor titular en el área de Publicidad de la Universidad de Vigo y su Facultad de Comunicación y, en el tiempo libre que le queda, profesor de Historia de la Ópera. Se va Pedro Pablo contento porque lo deja en una situación óptima, con la Asociación en superávit y una maravillosa temporada en el horizonte, con El trovador de Verdi y Don Pasquale de Donizetti, programados para este otoño. Se va tras las elecciones internas de mayo a las que no se presentó sino que promovió y que situaron a Daniel Diz en la presidencia para los próximos 4 años. Desde que llegó a Vigo, en 1984, el siempre amable Pedro Pablo ha sido un agitador cultural, principalmente en el mundo de la música, pero no únicamente. y apuesto doble contra sencillo que quedará buena memoria de su gestión operística ahora que da un paso atrás y sigue como socio dispuesto a ayudar cuando sea menester pero desde la sombra a la directiva de Diz, Isabel Ávila, Pepe Grobas y los vocales que se nombren en breve. Que la Fuerza les acompañe.

El nuevo reto de los ganadores

Todo resultó como estaba previsto y ganó Caballero en las municipales, que es quien se pensaba. En la prensa hablan de grandes retos que le quedan en su activa política de mejora de esta ciudad como aprobar el PXOM , Panificadora, Barrio do Cura, bus urbano, accesos a la ciudad.... Bien, bien, pero a nadie se le ocurre por ahora un reto principal que va a tener en breve Vigo y solo puede ordenar un alcalde fuerte, tras la intensa y exitosa tarea por atraer turismo a esta ciudad: intentar algo tan difícil como evitar la gentrificación, la turistificación, que sube los precios de las viviendas, expulsa de la ciudad a sus vecinos, elimina la identidad de la urbe y llena sus barrios viejos de franquicias y pisos turísticos habitados por los ruidos de la gente de paso. Esa va a ser la lucha.

Lo que puedes hacer hoy, cari

Pero no fue ideada esta sección para gravedades, ni disquisiciones ideológicas o densidades urbanísticas sino para más placenteras cuestiones, sean culturales, gastronómicas... Por ejemplo, proponeros ir hoy al teatro Salesianos para reírse con el Con pocas Luces- The Show, de Eva Rico y Carlos Veleiro (20.30 por 10,50 euros). Ellos garantizan una hora y media de humor, música, “colaboraciones” de personajes... ¿Lo conseguirán? Tampoco estaría de más que considerarais la posibilidad –no los hiphoperos, traperos o reguetoneros– de comprar billetes para el espectáculo el día 9 de Paco Ibáñez, sobre todo los que ya tenéis edad para tener memoria. Si os apetece honrar al papel tenéis hoy a las 19,30 en el Salón de Actos do Instituto de Estudios Vigueses ( r/ Cánovas del Castillo nº 2-2º), la presentación del libro Catálogo. Bustos, monumentos conmemorativos e placas do Concello de Vigo, de Mercedes Bangueses Vázquez. Y, si no queréis nada con las placas, podéis hacer una incursión culinaria por el mundo de lo árabe con esa A Jaima que abrió la marroquí Samira Majidi en Gran Vía 112.