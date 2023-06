Uno de los factores que más y mejor entienden las gentes del común, que son amplia mayoría en Galicia, parece ser el de la seriedad en los dichos y –sobre todo– en los hechos- de quienes las gobiernan. Algo –lo de la seriedad y la coherencia– que no abunda precisamente en el oficio político, pero que existe. El modo más sencillo de averiguar si existen o no esas virtudes, en todo o en parte, es fijarse en lo que se dice y lo que hace, incluyendo en el decir los tiempos del verbo: no es lo mismo afirmar “haré”, y después ahí se queda la afirmación, que “hemos hecho”, con ejemplos concretos de lo realizado. Hay excepciones, pero en general, la gente del común tiene una especial sensibilidad para detectar a los vendedores de humo. Y eso se ha notado el 28-M.

Acerca de la coherencia, sucede algo muy parecido: se modifican las leyes con el objetivo –o eso dicen– de evitar problemas y después resulta que no se aplican, se hace de forma insuficiente o se actúa como si no se hubieran modificado. Ocurre, sin embarco, que en tiempos turbulentos como estos, no es suficiente con las normas adecuadas sino que se necesita convencer a la sociedad de que son útiles para eliminar los problemas que se padecen. Y esto no siempre se logra, de forma que legislar, en ocasiones, no consigue lo que se busca. Es un punto de vista personal, pero hay ejemplos que la argumentan lo bastante como para que, al menos, se reflexione. Y, después, cada cual piense lo que quiera.

Por no variar la referencia, procede citar el botón que puede servir de muestra: este periódico publicó los datos acerca de la reducción de explotaciones ganaderas en Galicia. No suponen una sorpresa, porque en los últimos años el sector ha padecido reducciones significativas, pero esta vez concurre una circunstancia diferente. El abandono de esa actividad obedece a la imposibilidad que tienen los ganaderos para resistir la venta de leche a pérdidas. Es decir, recibiendo menos dinero del que han de emplear para obtener el producto, es decir, el coste conjunto de electricidad, el pienso para los animales, impuestos, etcétera.

Pero la cuestión tiene su clave. Y es que hay una ley en vigor que prohíbe ese tipo de negocio. Una ley que, tras ser aprobada, debería ir acompañada de un control permanente para su cumplimiento y que, dada la evidencia, lleva a dos posibilidades: o no se cumple por el fallo de los controles o porque estos no existen. Suponer que los ganaderos manejan mejor que la Administración los asuntos legales parece una teoría que roza el absurdo, aunque cabe otra: que entre los compradores se encuentren grupos tan importantes que son capaces de eludir la norma o de presionar a la parte más débil para que no tenga otro remedio que aceptar. Como hace mucho tiempo atrás.

Una situación como esta ha llevado al sector, y es lógico, al límite de la paciencia. El secretario general de Unións Agrarias definía el cuadro como campo de actuación del “cártel lácteo” a la vez que advertía sobre la movilización de los afectados en el caso de que no se habiliten soluciones. Es un aviso razonable y razonado dirigido a los dos Gobiernos que tienen responsabilidad en el rural, que son el central y el autonómico. Y, fijadas ya como están las elecciones generales para dentro de mes y medio largo, ha llegado el momento de exigirles, a ambos, menos promesas y más control. En el caso de Galicia es aún más sangrante: su mundo rural teme que desde agosto el problema se complique, y lleva razón: se necesita un compromiso firme para impedir que, también en ese sector, unos pocos se lleven el frito del trabajo de muchos, con del agravante de que, en los mercados, el daño se extiende a todos. Y la paciencia se está acabando.