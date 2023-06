As nossas raízes e vocábulos greco-latinos

É conhecido que nas últimas décadas está sendo esmagado ou vilipendiado no sistema educativo (desde a Primária até a Universidade) de todo o que tem a ver com as Humanidades (filosofia, geografia, história, literatura, línguas clássicas e mesmo os conteúdos e destrezas lingüísticas das linguas oficiais ou cooficiais, etc.). O nível de conhecimento da gramática e semântica por parte de determinados porta-vozes da classe política é muito deficiente, nom aprovariam o Pré-universitário ou COU, que se realizavam até umhas décadas, para o ingresso na Universidade. Confundem ou identificam “liberdade” com “libertinagem” ‘conduta que revela irreverência a regras e que negligencia deveres e obrigaçons’. Exemplos de libertinagem podem achar-se nas declaraçons de algumhas figuras do âmbito político, só sabem insultar, porque nom tenhem razons nem argumentos para confrontar, ao carecerem de umha formaçom acorde com a sua responsabilidade cívica.

Algumhas desta raízes greco-latinas som afixos que aparecem combinados com outras formas de temas de cada língua histórica. Apenas mencionaremos: -arquia, elemento compositivo posposto, procedente do grego, que significa ‘poder, autoridade’, -cracia ‘força, poder, autoridade’. Está de muita atualidade em vocábulos como: “anarquia”, “autarquia” ‘forma de governo em que um indivíduo ou grupo tem poder absoluto sobre um país ou naçom’, “oligarquia” ‘regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas pertencentes ao mesmo partido, classe ou família’. As pessoas que as praticam som os “anarquistas” e de aí deriva o “anarcossindicalismo” ‘atribui aos sindicatos o principal papel na luita polas reivindicaçons sociais ou económicas”; “autocratas” ‘governantes cujo poder é absoluto, imposto de forma arbitrária e tiranicamente’; “oligarcas”. Mais raízes greco-latinas podem ser observadas noutras palavras como “deontologia” ‘conjunto de deveres profissionais estabelecidos num código específico’ (deontologia médica, deontologia jurídica, deontologia política, etc.). Seria aconselhável e urgente que se regenerasse todo o sistema educativo, que se potenciassem os valores morais, éticos, a cultura do esforço, do trabalho, que se respeitassem o direito à honra, à intimidade pessoal, à própria imagem. Nom estaria desacertado pensar no sentido original de vocábulos gregos como “idiótes” ‘simples cidadao’ na atualidade com o sentido pejorativo de ‘ignorante’ ou de “politikós” com o sentido etimológico de ‘as pessoas mais capazes’, para evitar a presença da libertinagem, de autocratas ou oligarcas na política, que deveria estar presidida pola deontologia em todos os âmbitos e níveis. Muito ajudaria nesta transformaçom regenerar radicalmente todo o sistema educativo desde a Educaçom Primária até a Universidade, potenciando a compreensom leitora, a expressom oral e escrita, o conhecimento científico das línguas históricas e as culturas da Europa, nomeadamente a da Galiza. *Professora Catedrática de Universidade