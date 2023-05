El tiovivo otra vez

Hay políticos, y no son pocos, que no acaban de asumir que su oficio funciona –simplificando mucho el ejemplo– como un tiovivo: unas veces se sube y otras se baja. Y que eso forma parte una profesión en la que para lograr lo primero hay que gestionar bien y explicarlo de forma que lo entiendan, y lo padezcan lo menos posible en el tiempo y en los efectos, las gentes del común. Para lo otro, que es bajar, no hacen falta tantas condiciones: basta con hacer las cosas mal y pretender que todo va bien, tratando de engañar a los afectados. Luego, a la hora de votar, cuenta también la ideología, pero en un país como este, con una democracia aún adolescente, importa bastante menos –en cuantía– que lo otro.

Eso es lo que no acaban de entender quienes, en lugar de soluciones a problemas diarios, prometen ideas para remediarlos que después olvidan. Se ha notado, por ejemplo, en Galicia este pasado 28-M: han obtenido el mejor resultado quienes más cerca han estado de los votantes, quienes más y mejor han señalado las prioridades para el ámbito de que se trataba y menos han dependido de terceros o de visitantes foráneos que en algún caso se referían a cuestiones que ni siquiera tenían que ver con Galicia, salvo que se analizasen desde el punto de vista general de España e incluso del planeta Esa estrategia errónea, guste o no leerlo, sólo pueden soportarla algunos alcaldes especialmente cualificados. Así las cosas, no ha de extrañar que los dos partidos que más han prosperado en el voto de mayo hayan sido los más cercanos a la ciudadanía: el PP, porque su estructura abarca los 313 concellos del país y por tanto supone cercanía en el mundo rural. Y también en el urbano porque la referencia “foránea” más habitual fue la del señor Feijóo, cuatro veces titular de la Xunta y por tanto “próximo” –entretanto, Sánchez vino a Galicia a hablar de Doñana y de la defensa de la naturaleza en el parque–, incluso en las ciudades, donde su formación ganó en casi todas, aunque sólo gobierne en Ferrol y quizá en Ourense, si al final hay algún grupo de pacto para impedir que Jácome llegue a la Alcaldía. Lo mismo, pero con más claridad, ha ocurrido por razones obvias, con el BNG. Con una campaña muy definida, una lideresa hábil en el discurso e inteligente en la selección de los asunto, eligiendo sólo los cercanos y/o los de alcance gallego, tiene ya presencia en 220 municipios de la comunidad y aumentado 134 concejales. Y ahora intentará, en julio, formar Grupo Parlamentario, objetivo ambicioso y difícil, pero que aquí, con la otra izquierda dividida, no es imposible. El 28-M se jugó lo local, el 23-J el futuro, y el Bloque quiere convertirse en lo que es –a efectos prácticos y por ejemplo– el PNV a la hora de conseguir cosas para Galicia. Es otra baza –sobre todo, pero no sólo, si gana Sánchez–, para cuando lleguen las autonómicas. Más complicado lo tiene el PSdeG, porque ha de lidiar contra sus errores y contra el “efecto Sánchez”, que es como un peso muerto que abruma. Sus cifras en Galicia han bajado mucho, pero el partido ha resistido frente a vaticinios mucho peores. Su portavoz parlamentario lo resumió bien: “los resultados no son los que esperábamos” –dijo–, “pero tampoco una hecatombe”. Y aquí, aquel efecto ha sido menor porque tenía muy buenos alcaldes y alcaldesas, Ha perdido Santiago y Ferrol, más la Diputación de Pontevedra, pero podría lograr –parece difícil– la de Ourense, y esa cuenta estratégicamente más que la otra. Pero dentro de dos meses volverá a funcionar el tiovivo: ya se verá quién sube y quién baja. No habrá que esperar mucho.