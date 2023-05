Mucho se habla de diversidad, pero ¿cómo ven nuestros pequeños este concepto tan amplio? Para averiguarlo, en el CEIP Emilia Pardo Bazán (O Chouzo) se organizó la segunda edición de su concurso de fotografía. Los alumnos y las alumnas cámara en mano reflejan su sentir sobre este tema. Las respuestas llenaron O Chouzo de color, originalidad y sensibilidad. En la categoría Miudiños ganó Mariña Teira Santos en Miúdos Lola Rodríguez Cruces (foto de arriba) y en categoría Senior Aloia Rodriguez Cerezo. ¡Bien por los chavales!

El vigués Óscar Bruzón lleva a lo alto a su equipo en Bangladesh

Contento estaba el otro día mi compa de promoción jesuítica (hace unos cuantos años, no vamos a ocultarlo) Willy Bruzón, no solo marido de la activa María Barreras sino bien avenido. En el Compostela tomaba café con Paco Doblas y Rafa Barreras y la conversación giraba en torno a su hijo, Óscar Bruzón, actualmente entrenador del Bashundhara Kings de Bangladesh. Y es que con su equipo ganó hace unos días su cuarta liga consecutiva en ese país, metiéndolo en la Champions League de Asia. Ya le oí decir al radiofónico amigo Jacobo Buceta, en ese estilo vibrante propio de ese medio, que el vigués sigue siendo en ese deporte el rey de Asia tras conseguir que por primera vez en 75 años una formación de ese país se clasifique para la AFC Champions League. Ya tomamos un café su padre y yo en anterior ocasión alardeando de los hijos que hemos dado a la patria cuando el suyo, Óscar, estaba como entrenador en la India y luego en las Maldivas. O sea que si tenemos al vigués Miguel Brasa –también de la promoción de Bruzón y mía– brillando como entrenador en el hockey con el Old Club belga tras hacerlo en la India y Ucrania y pasar a la historia al dirigir el combinado español femenino de hockey hierba que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 , ahora lo hace en Bangladesh sumando ya 10 trofeos importantes el también olívico Óscar Bruzón. ¡Qué vigueses tenemos por el mundo!

¡Nos vamos con Paco Ibáñez!

Hubo un tiempo, cuando estudiaba en la universidad allá por el Pleistoceno, en que me levantaba todos los días con el disco Paco Ibáñez en el Olimpia, con canciones que me sabía de memoria como La poesía es un arma cargada de futuro, A galopar, Me queda la palabra… Todo el disco era un prodigio de canto y poesía que alumbraba mi vida, como los versos de Walt Whitman . Al menos 15 discos más lanzó después al mercado, al tiempo que yo lo iba perdiendo, aunque nunca dudando un segundo de su valía. En Vigo tuve ocasión de oírlo no hace mucho, pero voy a intentar no perderme su actuación en el Mar de Vigo el día 9, organizada por la asociación Évame Oroza por el centenario del poeta. Habrá más cosas ese día, como dos o tres conocidos poetas entre ellos Antonio García Teijeiro recitando sus versos o la proyección de un vídeo de 10 minutos con Oroza como protagonista. Echo una ojeada a Teuticket y veo ya muchas entradas vendidas. Atentos, si queréis comprar.

El Llongueras que pasó por Vigo

Pena que se nos haya ido por un cáncer un tipo tan vital como el peluquero Luis Llongueras, al que presenté en 2002 en el Club FARO. Comimos los dos antes de la conferencia en un restaurante de Teis hoy cerrado y hablamos de lo divino y de lo humano, incluidas historias de amor, con esa voz poderosa suya que cercenó la enfermedad precisamente de garganta. “Soy hombre y me gustan las mujeres, pero tengo sensibilidad femenina”, dijo ese día. Ya tenía tres hijos de su primera mujer pero estaba enamorado de Jocelyne Novella, 27 años más joven que él, con la que se casaría 4 años más tarde y con la que tendría otros tres hijos. Recuerdo que sintonizamos tanto en esa comida que me confió algún secreto sentimental que ahora vuelvo a recordar.